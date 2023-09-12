Филиппины заинтересованы в поставках московской продукции

Московские компании планируют увеличить поставки на Филиппины, таких договоренностей стороны достигли во время онлайн-переговоров, организованных специалистами Центра «Моспром». Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В бизнес-миссии приняли участие 10 экспортно ориентированных компаний промышленного и агропромышленного сектора, которые провели более ста B2B-переговоров с филиппинскими байерами, уточнил руководитель департамента.

Так, в онлайн-переговорах участвовали производители пищевой, авиационной и космической продукции, контактных линз и осветительного оборудования. Среди них была и компания «Мезоформула» - с инъекционными препаратами для мезотерапии, биоревитализантами нового поколения, активными антиоксидантными пилингами и профессиональной линейкой уходовых средств. Товары учитывают климатические особенности и тип кожи клиентов в регионе. Безалкогольную продукцию предоставила компания «Очаково», филиппинские партнеры проявили заинтересованность к московским товарам.

Специалисты Центра «Моспром» с 2019 года помогают столичным промышленникам в экспорте продукции: анализируют целевые рынки, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Сотрудники центра обеспечивают участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях. Так, благодаря поддержке московские промышленники уже нашли партнеров, которым поставляют несырьевую неэнергетическую продукцию в Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны СНГ.