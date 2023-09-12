Гала концерт к 120-летию Арама Хачатуряна

Он был мастером в различных музыкальных жанрах: балеты – самые известные «Гаянэ» и «Спартак», сочинения для оркестра, концерты и концерты-рапсодии для скрипки, фортепиано и виолончели с оркестром, вокальные и хоровые произведения, музыка для театральных постановок (в том числе к драме М.Лермонтова «Маскарад»). Многие выдающиеся музыканты, такие как, Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович, Лев Оборин, Яков Флиер, Ван Клиберн, Наталья Шаховская, Николай Петров с огромным успехом исполняли произведения Хачатуряна. Маэстро сочинял такую музыку, что зачастую сразу после премьерного исполнения она становилась невероятно популярной. Так было с блистательным «Танецем с саблями» из балета «Гаяне» или «Вальсом» из «Маскарада».

В Московском Международном Доме Музыки в юбилейном гала-концерте 24 сентября в исполнении оркестра «Русская Филармония» прозвучат самые известные сочинения Арама Хачатуряна, инструментальные концерты, а также фрагменты из балетов «Гаяне», «Спартак» и музыки к драме М.Лермонтова «Маскарад».

В концерте примет участие Гайк Казазян (скрипка) - победитель и лауреат многих международных конкурсов, среди которых конкурс им. Чайковского в Москве, конкурс им. Венявского в Познани, им. Жака Тибо и Маргариты Лонг в Париже, им. Паганини в Москве. Награжден золотой медалью и призом зрительских симпатий на конкурсе скрипачей в Швейцарии, а также золотой медалью и призом зрительских симпатий на конкурсе скрипачей в Тонгёнге (Южная Корея). Дирижер – Сергей Тарарин