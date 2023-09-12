Китай готов перевернуть рынок сжиженного газа

Естественно, возвращение Пекина на газовый спотовый рынок для совершения закупок с поставкой предстоящей зимой не сулит ничего хорошего для остальных участников, потому что резко сократит предложение. Unipec, торговое подразделение энергетического гиганта Sinopec, опубликовал заявку на покупку более десяти грузов сжиженного газа (СПГ) с поставками как предстоящей зимой, так и до конца 2024 года. Пока не очень ясно, подчеркивает Bloomberg, планирует ли Unipec использовать купленный газ в Китае или приобретает его для дальнейшей перепродажи. В любом случае, это самое крупное появление китайских покупателей на спотовом рынке после февраля.

Судя по всему начинается то, чего так сильно боялись в Европе в самом конце прошлого года, когда Пекин объявил об отмене коронавирусных ограничений, действовавших три года и сильно ограничивавших экономическую активность в Поднебесной. Еще не забыта крайне жесткая китайская политика нулевой терпимости к Covid 19, которая закрывала на сверхстрогий карантин многомиллионные мегаполисы. Самым известным локдауном, негативно сказавшемся на экономике не только Китая, но и всей планеты, был, конечно, прошлогодний карантин в 25-миллионном Шанхае.