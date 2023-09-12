Китай готов перевернуть рынок сжиженного газа

Естественно, возвращение Пекина на газовый спотовый рынок для совершения закупок с поставкой предстоящей зимой не сулит ничего хорошего для остальных участников, потому что резко сократит предложение. Unipec, торговое подразделение энергетического гиганта Sinopec, опубликовал заявку на покупку более десяти грузов сжиженного газа (СПГ) с поставками как предстоящей зимой, так и до конца 2024 года. Пока не очень ясно, подчеркивает Bloomberg, планирует ли Unipec использовать купленный газ в Китае или приобретает его для дальнейшей перепродажи. В любом случае, это самое крупное появление китайских покупателей на спотовом рынке после февраля.
Судя по всему начинается то, чего так сильно боялись в Европе в самом конце прошлого года, когда Пекин объявил об отмене коронавирусных ограничений, действовавших три года и сильно ограничивавших экономическую активность в Поднебесной. Еще не забыта крайне жесткая китайская политика нулевой терпимости к Covid 19, которая закрывала на сверхстрогий карантин многомиллионные мегаполисы. Самым известным локдауном, негативно сказавшемся на экономике не только Китая, но и всей планеты, был, конечно, прошлогодний карантин в 25-миллионном Шанхае.
Поскольку многие предприятия закрывались, китайский импорт СПГ в 2022 году упал на 20%. С учетом объемов этого импорта резкий спад китайского спроса в прошлом году позволил избежать торговой войны за СПГ между Европой и Азией. В отсутствие покупателей из Поднебесной богатые европейские компании легко вышли победителями из конкурентной борьбы с азиатскими компаниями. После отмены ковидных ограничений китайская экономика начала активно восстанавливаться. Газовый импорт в этом году начал быстро расти, но уже весной появились первые признаки замедления восстановления экономики Поднебесной. Сейчас несмотря на возобновившиеся закупки китайцами СПГ импорт еще не вернулся к уровню 2021 года, когда Китай обошел Японию и стал самым крупным покупателем сжиженного газа на планете.
Как известно, европейцы в основном уже подготовились к зиме и практически полностью заполнили подземные хранилища газа задолго до начала отопительного сезона. Однако хорошо известно, что если зима будет холодной, заготовленного газа хватит в лучшем случае на пару зимних месяцев. Это значит, что в идеале для нормального прохождения зимы независимо от показаний термометров необходимо иметь не просто доступ к спотовому рынку, а доступ к рынку с высоким предложением. Однако рассчитывать на высокое предложение при нормальной активности китайских покупателей наивно.
Это значит, что к очень сложной ситуации с газом добавляется еще один параметр, отсутствовавший в прошлом году – китайский высокий аппетит к сжиженному газу. Возвращение Китая на спотовый рынок угрожает нарушить хрупкий баланс и вполне может привести к дефициту газа, бешеной конкуренции с европейскими покупателями и, естественно, резкому росту цен. Такой сценарий, кстати, участники международной энергетической конференции Gastech, проходившей в Сингапуре на прошлой неделе, признали вполне вероятным и логичным.
Кроме заявок на СПГ, BloombergNEF также сообщает о существенном росте заказов из Китая на места на СПГ-терминалах, что говорит о готовности китайцев к полному возвращению на спотовый газовый рынок. И хотя по состоянию на начало сентября свободных мест на СПГ-терминалах было еще больше, чем в это же время в прошлом году, очевидно, что китайцы возвращаются и что в самом ближайшем будущем спрос на сжиженный газ, а вместе с ними и цены на газ рванут вверх.