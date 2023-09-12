Европейская индустрия посыпалась без газа

Вместе с рекордными в прошлом году ценами на газ в 2023 году неожиданно рухнул и спрос на него. Причина обвала спроса на «голубое топливо» простая и, наверное, тоже неожиданная для европейских политиков. Потому что отказываясь в прошлом году от российского газа, они едва ли ожидали такого резкого ухудшения ситуации в экономике континента. Очевидно, что одна из главных причин спада в экономике объединенной Европы состоит как раз в отказе от дешевого трубного газа из России. В этом отношении прослеживается прямая зависимость: чем больше страна получала газа из России, тем более серьезные в ее экономике сейчас проблемы. Наиболее очевидный пример – Германия, сильнее других зависевшая от российского газа, причем, много лет, и теперь испытывающая наиболее серьезные проблемы.
По данным S&P Global Commodity Insights, спрос на газ в этом году в Европе будет приблизительно на 20% ниже, чем в 2021 году.
«Сейчас дело уже не в ценах, а в состоянии экономики,- приводит Bloomberg объяснение аналитика по газу из Energy Aspects Эризы Паско.- Мы по-прежнему видим очень много слабости и неопределенности».
Несмотря на 80-процентное снижение цен на газ по сравнению с прошлым годом, у энергоемкой немецкой промышленности проблем сейчас даже больше, чем у производственного сектора в целом. Это особенно заметно в химической отрасли. Так, в компании VCI, торгующей продукцией химической отрасли (без продукции фармацевтики), в текущем году ожидают спада на 11%. В Европейском совете химической промышленности (ECIC) прогнозируют в этом году спад по всему континенту на уровне 8%.
Если раньше Германия была чем-то вроде локомотива европейской экономики и вытаскивала ее в последние годы из тяжелых ситуаций, то сейчас она сама нуждается в таком локомотиве. Достаточно сказать, что третий квартал она начала в июле с рекордного после пандемии месячного падения количества новых заказов.
Берлину удалось существенно снизить риск перебоев со снабжением газом предприятий зимой при помощи крупных инвестиций в строительство инфраструктуры для сжиженного газа (СПГ) и перехвата множества газовозов с СПГ. Однако сейчас у немецких бизнесменов появился страх перед мощной рецессией, который их осторожничать и не торопиться наращивать производство. Эти опасения и сдерживающие европейские экономики высокие учетные ставки по кредитам дают основание предполагать, что высокий спрос на газ может больше никогда не вернуться. Частично потому что часть компаний постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, а частично потому что немало компаний просто переносят производство в другие страны и регионы, где более благоприятная обстановка.
Так, производитель кристаллических материалов Hellma Materials начал строительство нового завода в шведском городе Тролльхеттан и вложил в проект пока 20 млн евро. По словам главы компании Томаса Топфера, условия в Швеции в отношении обеспечения электроэнергией и водой для охлаждения оборудования намного лучше, чем в Германии в целом и в родной Йене в частности.