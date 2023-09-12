Европейская индустрия посыпалась без газа

Вместе с рекордными в прошлом году ценами на газ в 2023 году неожиданно рухнул и спрос на него. Причина обвала спроса на «голубое топливо» простая и, наверное, тоже неожиданная для европейских политиков. Потому что отказываясь в прошлом году от российского газа, они едва ли ожидали такого резкого ухудшения ситуации в экономике континента. Очевидно, что одна из главных причин спада в экономике объединенной Европы состоит как раз в отказе от дешевого трубного газа из России. В этом отношении прослеживается прямая зависимость: чем больше страна получала газа из России, тем более серьезные в ее экономике сейчас проблемы. Наиболее очевидный пример – Германия, сильнее других зависевшая от российского газа, причем, много лет, и теперь испытывающая наиболее серьезные проблемы.

По данным S&P Global Commodity Insights, спрос на газ в этом году в Европе будет приблизительно на 20% ниже, чем в 2021 году.