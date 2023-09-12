Кабмин к весне 2024 года подготовит план развития авиации на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2024 года подготовить план развития и модернизации авиации на Дальнем Востоке.

«Прошу правительство до 1 марта подготовить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного региона», — заявил глава государства, выступая на Восточном экономическом форуме.

По его словам, пассажиропоток на внутренних авиарейсах региона следует нарастить как минимум до 4 млн человек в год.

Развитие Дальнего Востока Путин назвал приоритетом России на весь ХХI век.