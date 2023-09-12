Легким движением Tesla превращается… в искусственный интеллект

Акции Tesla начали новую неделю с настоящего ралли – вчерашний день они завершили на 10,1% выше, чем начинали. Для компании, находящейся на 7 месте по капитализации в США, даже с учетом всей спекулятивной репутации ее бумаг, это весьма заметное движение.

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За считанные часы она подорожала примерно на $80 млрд и, обойдя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, которая по итогам понедельника оценивалась в $797,9 млрд, вышла на 6 место в списке крупнейших. Капитализация Tesla достигла $868,3 млрд.

Состояние Илона Маска, по оценке «Эксперта», при этом выросло более чем на $20 млрд, превысив $250 млрд. Ближайшего конкурента в борьбе за звание богатейшего человека мира (главы LVMH Бернара Арно, идущего вторым в списках Forbes и Bloomberg) вновь отделяет от американского миллиардера целая пропасть – около $80 млрд.

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Акции Tesla буквально вытащили вчера на себе Nasdaq и S&P 500, став в их составе безусловным лидером. За ней пошли в рост и прочие мегакапитализированные компании – Apple, Amazon, Microsoft и другие, в целом дешевевшие с начала сентября.

Все это стало результатом заявлений Morgan Stanley о том, что суперкомпьютер Dojo обеспечит рост капитализации Tesla, ускорив ее проникновение в сферу робототехники. Аналитики Morgan Stanley во главе с Адамом Джонасом подняли 12-месячную целевую цену ее акций с $250 до целых $400 (на закрытии прошлой недели те стоили $248,5).

По их оценкам, производитель электромобилей достигнет рыночной капитализации примерно в $1,39 трлн. В пятницу та была равна $788 млрд, так что речь фактически шла о подорожании на стоимость почти такой же как Tesla компании. С капитализацией в $602 млрд она заняла бы 9 место в списке крупнейших в США.

Между тем, если отвлечься от идей о неповторимости и новизне электромобилей Tesla, то можно заметить, что эта компания и так уже – самый дорогой автопроизводитель в мире. Она обходит ближайших конкурентов по этому показателю в разы, а некоторых представителей мирового TOP-10 – и в десятки раз.

По относительным коэффициентам она также, мягко говоря, недешева: ее текущий P/E (цена/прибыль) вчера был равен 77,7, а форвардный – 73,5. При этом капитализация, скажем, Ford Motor равна $48,8 млрд при продажах вдвое выше, чем у Tesla, а форвардный P/E – в одиннадцать раз ниже (6,6).

Но аналитики Morgan Stanley, действительно, нашли новый поворот, имеющий к автопрому не слишком большое отношение, а отсылающий напрямую к фантастическим перспективам. Других-то данных и нет – производство суперкомпьютера Dojo для обучения моделей ИИ на беспилотных автомобилях Tesla начала только в июле. Она планирует потратить на него более $1 млрд в течение следующего года.

«Чем больше мы смотрели на Dojo, тем больше осознавали потенциальную возможность недооценки акций», - цитировал Bloomberg Адама Джонаса.

В итоге его «хрустальный шаг» уверенно пробил завесу грядущего на десятилетия. И это в отрасли, про нынешний грандиозный рыночный успех которой в прошлом году аналитики и не заикались. Dojo, сообщил он, откроет Tesla новые рынки, которые «выходят далеко за рамки продажи автомобилей по фиксированной цене».

Джонас полагает, что компания получит «асимметричное преимущество» на рынке, оценивающемся в $10 трлн, сделав программное обеспечение и услуги главным драйвером роста. «Если Dojo сможет помочь автомобилям ’видеть’ и ’реагировать’, какие еще рынки могут открыться? – написал он. – Подумайте о любом периферийном устройстве с камерой, которое принимает решения в режиме реального времени в своем поле зрения».

И Morgan Stanley повысил оценку выручки бизнеса сетевых услуг Tesla до $335 млрд в 2040 году. К тому времени на это подразделение будет приходиться более 60% основных доходов Tesla, что окажется почти вдвое больше, чем в 2030 году.

Настолько долгосрочные прогнозы безопасны для аналитиков – в 2040 году о них никто и не вспомнит, чтобы привлечь пророка к ответственности. Проблема в том, что Джонас мало того, что делал их и раньше, но делал на куда более близкие сроки.

Так, напоминал вчера Bloomberg, в августе 2015 года он повысил целевую цену акций Tesla на 66%, основываясь на своем мнении, что та запустит мобильный сервис, чтобы конкурировать с Uber Technologies и Lyft. Этого сервиса нет до сих пор. Не мог Bloomberg не вспомнить и то, что Morgan Stanley был одним из ключевых консультантов фирм Маска в последних сделках.

Но разогреть публику, еще не успевшую толком остыть от ралли на хайпе вокруг ИИ, все это, как нетрудно заметить, не помешало. Хотя, справедливости ради, в не меньшей степени взлету котировок способствовало и покрытие «шортов» медведями. А такие покупки акций к доверию аналитикам или компаниям, конечно, не имеют вообще никакого отношения.

