Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию.

Как сообщает «РИА Новости», бронированный поезд северокорейского лидера пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае в 05:15 мск. Уточняется, что вагоны тянул локомотив с символикой РЖД.

Ким Чен Ын покинул Пхеньян на поезде и отправился в Россию вечером 10 сентября. Его сопровождают глава МИД страны и замглавы военного комитета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что встреча российского лидера с Ким Чен Ыном пройдет на Дальнем Востоке. На ней будут обсуждаться вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, торгово-экономическими связями и культурными обменами. Где именно состоится встреча, не сообщалось.

До этого Ким Чен Ын был в России один раз, в 2019 году.