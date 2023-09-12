Минобороны РФ рассказало об отражении восьми атак ВСУ на Донецком и Запорожском направлениях

Министерство обороны РФ рассказало о ходе специальной военной операции.

«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки Донецкой Народной Республики», — указывается в сводке ведомства.

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Отмечается, что на данном направлении потери ВСУ составили более 255 военнослужащих, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении противник потерял до 140 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля; на Запорожском направлении отражены три атаки ВСУ в районах Работино и Вербового, уничтожено до 35 боевиков, танк, а также шесть боевых машин пехоты, в том числе три Bradley производства США.

На Краснолиманском направлении отражена одна атака ВСУ, уничтожено около 45 украинских военнослужащих.

«На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника 68-й егерской бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Синьковка и Загоруйковка Харьковской области», — говорится в сообщении Минобороны. За сутки на этом направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы TRF1 производства Франции и Д-20, а также САУ «Гвоздика» и боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции. На Херсонском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих и пять автомобилей.