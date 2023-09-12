Модель для сборки

Владимир Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда», где принял участие в торжественной церемонии имянаречения двух судов усиленного ледового класса. Танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 получил имя «Валентин Пикуль», танкер-газовоз ледового класса ARC7 – «Алексей Косыгин». Суда уникальные («Валентин Пикуль» – безаналоговый, по характеристикам единственный в своем роде), событие важное, но меня потрясает сам проект.

Слежу за «Звездой» с момента запуска проекта. Потрясает его внутренняя механика и возникающие вокруг эффекты: промышленные, фискальные, социальные, политические. Удивляет комплексный подход, способность оценивать весь контур проблематики, переводить проблемы в формат задач (параметры и путь решения).

В случае с «Роснефтью» это не удивительно. Проектное мышление скорее отличительный признак компании (фирменный знак), чем эксклюзивный (единичный) пример. Тем не менее «Звезда» является образцом («Восток Ойл» еще на стадии разгона) промышленного подхода к развитию страны в целом. Приведу несколько фактов.

Проект стартовал семь (всего 7) лет назад. На воду спущено уже 12 судов: нефтеналивные танкеры типа «Афрамакс», газовозы, танкер-челнок, танкер MR, многофункциональные суда снабжения. Всего в портфеле заказов «Звезды» около 60 судов (общий дедвейт выше 3 млн тонн). В стадии активного строительства находится еще 23 судна.

По завершению строительства всех объектов «Звезда» способна будет обрабатывать 330 000 тонн металла в год, собирать суда из мегаблоков весом до 3,5 тысяч тонн без ограничения спускового веса. Помимо танкеров и атомных ледоколов, будут строиться морские буровые, разведочные и добычные платформы.

Это все производственные показатели (верхушка айсберга). Для обеспечения верфи высококвалифицированными кадрами построен Дальневосточный судостроительный колледж. На его базе проводится обучение основных производственных рабочих-судостроителей, а на территории верфи организуются производственные практики для студентов колледжа.

Для решения задач по импортозамещению отечественного судостроения и судоремонта создается инжиниринговый центр, который будет заниматься развитием инновационных технологий. Центр также будет работать как учебный комплекс по подготовке и переподготовке кадров. Реализуется проект в рамках создания многофункционального технопарка на острове Русский.

Уже сегодня на «Звезде» применяют высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, бесконтактные измерения для проверочных работ, 3D-моделирование, работает первая в стране автоматизированная линия изготовления трубных спулов. Внедряются решения последнего поколения: автоматизация, цифровизация, роботы.

Верфь активно сотрудничает с вузами всего Дальнего Востока, действуют социальные программы поддержки, в школах открыты (и открываются) профильные классы. На стадии открытия находится Центр профессиональной подготовки в Большом Камне, в котором будет проходить обучение более чем по 30 актуальным для «Звезды» профессиям.

Создание центров профессиональной подготовки кадров в регионе способствует развитию рынка труда всего Дальнего Востока. На сегодняшний день только на верфи работает свыше 11 000 человек. Это без учета кумулятивного роста смежных отраслей (образование, строительство, здравоохранение, судовождение и т.д.).

В городе Большой Камень идет строительство новых (с нуля) жилых кварталов с комфортабельными квартирами. В эксплуатацию уже введено 36 жилых домов на 2 506 квартир в четырех микрорайонах города. Строятся еще 47 домов которые рассчитаны на 3 489 квартир. Всего до конца 2024 года планируется построить 80 домов (5 795 квартир). Общая площадь жилой застройки в рамках программы составит 300 000 кв м за 8 лет.

В общем это не просто проект, это зона определенности будущего (точка роста). Людям и бизнесу понятны перспективы, очевидны гарантии и возможности дальнейшего роста и обеспеченности занятостью. А если учесть тот факт (о нем во время посещения верфи Владимиром Путиным говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин), что проект «Звезды» интегрирован (адаптирован, конгруэнтен) с проектом «Восток Ойл», и оба они заточены под возрождение Северного морского пути (кстати, является национальным приоритетом), то становится понятен масштаб планирования и расчетов.

Сегодня в стране нет ни одной другой структуры, способную мыслить на таком уровне проектности. Специально для Минфина (жаль Силуанова не было среди сопровождающих президента), который тормозит все масштабные промышленные проекты в стране с универсальной формулировкой о «выпадающих потенциальных налоговых поступлениях» приведу еще один факт:

Объем налоговых отчислений «Звезды» в бюджеты разных уровней вырос за последние 6 лет в 14 раз. Повторюсь только, что это без учета жилого строительства, здравоохранения, образования и роста численности морского состава.

У меня только один вопрос, почему удачные практики у нас не масштабируются? Почему они остаются локальными? Почему модель (форматы и подходы), которая доказала свою эффективность, не переносится на всю национальную экономику?Почему мы продолжаем жить исключительно в логике экспортно-импортных операций и «выпадающих налогов»?

Надо же. А мне казалось, что вопрос один…