Потенциальная нехватка электроэнергии для работы заводов в Китае обвалила цены на олово – металл, важность которого трудно переоценить. В целом, цены на него 2022-23 годах колеблются в очень широком диапазоне, заставляя вздрагивать как ртуть то потребителей, то производителей и продавцов

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Жители нескольких северных провинций КНР столкнулись с отключениями электроэнергии. Казалось бы, это досадные проблемы только тех, кто испытывает соответствующие неудобства (западные информагентства не жалеют красок, описывая последствия отключения светофоров).

Но от таких событий в крупнейшей стране и экономике мира расходятся «круги по воде». И последствием именно этих отключений считается падение цен на олово: на фоне роста практически всех драгоценных и цветных металлов во время торговой сессии 11 сентября 2023 года, цена не него упала более чем на 2%.

Экономисты из Nomura Holdings и China International Capital понизили свои прогнозы по темпам роста цен на олово, поскольку нехватка электроэнергии вынуждает предприятия сворачивать программы производства, и в том числе – этого металла. Энергетический кризис в Китае, крупнейшем потребителе металлов, уже привел к сокращению поставок на металлургические заводы оловянной руды в последние несколько месяцев.

«Меры по ограничению энергопотребления в Китае уже несколько раз в этом году влияли на предложение олова», – заявили в Международной ассоциации олова.

Проблем оловянному рынку доставляет и запрет на добычу олова в мьянмарском штате Ва. Так, с 1 августа там были остановлены перевозки руды и временно уволено множество местных рабочих. И сейчас рынок олова с нетерпением ожидает дальнейших подробностей о будущих планах штата по возобновлению производства.

Зависимость Китая от Мьянмы в импорте олова в концентрате остается значительной. В августе произошло заметное снижение поставок. Ожидается, что поставки сырья для плавки в Китае сократятся и в дальнейшем. Это источник потенциальных проблем в поддержании уровня производства олова в КНР, даже если дефицит электроэнергии будет преодолен.

В Международной ассоциации олова, похоже, впали в уныние, придавая минорное звучание оценкам не только своей отрасли, но и общей ситуации в мире. После десятилетия, в течение которого наблюдался подъем развивающихся экономик и беспрецедентная глобализация сотрудничества, 2020-е годы были прямо противоположными, констатируют там.

Темой этого десятилетия – до сих пор – было усиление глобальной конкуренции, поляризации и национализации. Вдобавок ко всему, беспрецедентные потрясения, вызванные торговой войной между США и Китаем и пандемией коронавируса, похоже, подтолкнули мир к очередной глобальной рецессии, полагают оловянщики. Впрочем, так ли они далеки от истины?

И специалисты по этому легкому белому металлу, чаще называемому мягким, действительно имеют право на широкие обобщения.В ассоциации напоминают, что олово в качестве припоя остается соединителем всей электроники и является основополагающим элементом перехода к экологичности. Электромобили, солнечные панели, автоматизация – вот лишь некоторые из технологий, в основе которых лежит олово.

А между тем, со стороны предложения проекты набирают обороты с трудом. Цены на олово пока не соответствуют ажиотажному спросу, что приводит к нехватке инвестиций в сектор.

Повышенный спрос на олово, наблюдавшийся в январе 2023 года и в течение следующих месяцев, постепенно сошел на нет, и сегодня мы видим среднесрочную боковую тенденцию, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, пятую неделю подряд фьючерс на мягкий металл торгуется в районе отметки 25-26 тыс. долл. за тонну.

31 октября 2022 года была зафиксирована минимальная цена за последний год – 17, 5 тыс. долл., что и представляет собой на сегодня мощный уровень поддержки в долгосрочной перспективе. Сильным уровнем сопротивления в этом же временном диапазоне является уровень 32267 долларов, продемонстрированный рынком 26 января 2023 года.

Как полагает Николай Переславский, перспектив к росту в краткосрочной и среднесрочной перспективе у олова немного. С фундаментальной точки зрения, основной потребитель олова в мире Китай, не обеспечит мягкий металл достаточным спросом в ближайшие полгода, в силу замедления производства изделий, где он применяется. Технический анализ также сигнализирует о том, что в случае пробития уровня 22 тыс. долл. цена может опуститься ниже 20 тыс. долл.