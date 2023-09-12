На всей европейской части России до конца недели будет около 20 градусов

В ближайшие дни на европейской части России ожидается примерно одинаковая погода, температура воздуха составит около 20 градусов тепла.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

По словам синоптика, необычный характер установившейся на европейской территории РФ погоды заключается в существенном потеплении на севере. Уточняется, что температура в Коми, Архангельской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах в течение рабочей недели будет примерно на пять-восемь градусов выше нормы.

В центре европейской России температура превысит норму примерно на два градуса, при этом на юге европейской части страны, в Ростовской области, в Краснодарском крае, температура будет ниже нормы на один-два градуса. «Нормы разные; получается, что на севере — температура существенно выше нормы, в центре европейской России — ненамного выше нормы, а южнее — ниже нормы. На всей европейской территории России примерно однородный режим погоды — около 20 градусов», — отметил специалист.

По его словам, на Урале ожидается температура до плюс 23, что выше нормы на четыре-шесть градусов. На севере Приволжского федерального округа в дневное время будет около 20, ночью же прогнозируются заморозки. Ночные заморозки ожидаются и на юге Сибири: в Омской области столбики термометров будут опускаться до минус пяти, в Томской — до минус двух, в Иркутской — до минус семи. «Но днем температура высокая в этих же регионах — 20 градусов и выше», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.