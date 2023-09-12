Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 71 тыс. человек — Путин

С начала своего так называемого контрнаступления Украина потеряла более 71 тысячи человек.

Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Потери есть, большие. С начала контрнаступления потери личного состава — 71,5 тысячи человек», — заявил глава государства. По словам Путина, иногда складывается впечатление, что «это не их люди, когда они их кидают в бой».

Президент отметил, что пока Украина пытается вести контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия. Также он указал на то, что США следует добиться от Киева отмены указа Владимира Зеленского о запрете переговоров c Москвой, если в Вашингтоне хотят, чтобы они состоялись.

Говоря о предстоящих выборах в США, российский лидер заявил, что политика Вашингтона по отношению к Москве не поменяется, независимо от того, кто займет пост президента.

«Принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом», —

В октябре прошлого года Зеленский утвердил решение СНБ Украины об отказе от переговоров с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Киев может отказаться от такого решения, в том числе по сигналу Вашингтона или Лондона.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Украинская сторона задействовала бригады, подготовленные НАТО и оснащенные западной техникой.

