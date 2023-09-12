Правительство утвердило стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2035 года

Правительство РФ утвердило обновленную Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности страны до 2030 года и на период до 2035 года. В ней, в частности, ставится цель довести долю обрабатывающей промышленности в структуре ВВП до 15,45% за предстоящие 12 лет, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Увеличение в течение 12 лет доли обрабатывающей промышленности в структуре внутреннего валового продукта до 15,45%, повышение индекса обрабатывающих производств на 55% по отношению к базовому 2019 году, рост числа организаций, осуществляющих технологические инновации, с 28 до 45%, удвоение физического объема инвестиций и производительности труда в отрасли – эти и другие цели заложены в обновленную Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности России. Один из ключевых ее акцентов – ориентир на достижение технологического суверенитета, о необходимости которого неоднократно говорил президент», — пояснили в правительстве.

Там также отметили, что в разработке стратегии участвовали отраслевые ассоциации, ученые и кураторы промышленности в регионах. Документ предусматривает решение целого комплекса задач, в числе которых создание условий для запуска во всех отраслях нового инвестиционного цикла, повышение инновационного потенциала промпредприятий, стимулирование спроса на отечественную продукцию, развитие индустриального потенциала регионов и решение кадрового вопроса.

В обновленную стратегию вошли новые разделы, посвященные в том числе специализированному машиностроению, машиностроению для пищевой и перерабатывающей промышленности, экологическому машиностроению, водородной, электротехнической и кабельной промышленности. Там также отражены задачи по цифровой трансформации отрасли: создание эффективной инфраструктуры и системы поддержки внедрения российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, формирование новой модели занятости, учитывающей дальнейшее развитие автоматизации и роботизации промышленности.

«Обновленная стратегия синхронизирована с национальными проектами, государственными программами и концепцией технологического развития страны», — подчеркнули в правительстве.

