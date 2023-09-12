Причиной экстренной посадки самолета Сочи — Омск могла стать нехватка топлива

Возможной причиной решения об аварийной посадке самолета Airbus A320, совершавшего рейс из Сочи в Омск, стала нехватка топлива.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Алексея Александрова.

Самолет «Уральских авиалиний» не смог осуществить посадку в Омске и запросил посадку в новосибирском аэропорту. В итоге воздушное судно приземлилось на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Жертв и пострадавших нет.

На борту самолета находилось около 170 человек.

По данным пресс-службы правительства Омской области, экстренная посадка была связана с отказом гидросистемы; по изначальным расчетам, топлива до Новосибирска должно было хватить, однако тем не менее самолет не долетел до пункта назначения.

Следствие возбудило уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В августе 2019 года Airbus A321-211 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Московской области. Самолет выполнял рейс по маршруту Москва — Симферополь; вскоре после вылета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, у него отказали оба двигателя. На борту самолета находились 226 пассажиров, в том числе шестеро детей. Благодаря слаженным действиям экипажа удалось избежать жертв, пилоты сумели благополучно посадить воздушное судно на кукурузное поле. Пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоено звание Герой России, остальные члены экипажа награждены орденом Мужества. Сам лайнер получил серьезные повреждения.