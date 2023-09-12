Производство СПГ в арктической зоне к 2030 году должно вырасти втрое — Путин

К 2030 году производство сжиженного природного газа в арктической зоне России должно увеличиться в три раза, до 64 млн т в год.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Глава государства сообщил, что принято решение создать новые линии, это укрепит технологический суверенитет России. Большинство регионов Дальнего Востока все еще сталкиваются с нехваткой энергетических мощностей, отметил президент.

Также он указал на необходимость связать газопроводы «Сила Сибири» и Сахалин — Хабаровск — Владивосток, включив их в единую систему газоснабжения.