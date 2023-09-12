Путин предложил разрешить ипотеку под 2% всем сотрудникам дальневосточных предприятий ОПК

Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой по повышению планки кредита в рамках дальневосточной ипотеки до 9 млн руб.

«Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить ее привлекательность, <…> а именно поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жилье площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома», — приводит пресс-служба Кремля слова президента.

Также глава государства предложит расширить программу, обеспечив доступ к ипотеке под 2% всем работникам предприятий ОПК на Дальнем Востоке независимо от возраста и семейного положения.

«Предлагаю сделать следующий шаг и вновь увеличить охват этой программы — сделать ипотеку под два процента доступной и для сотрудников дальневосточных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Подчеркну: именно для всех работников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения — так же, как мы это сделали для врачей и учителей», — заявил Владимир Путин.

Ранее президент назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на весь XXI век.