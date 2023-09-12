Путин призвал бизнес «не наступать на те же грабли»

Президент РФ Владимир Путин считает, что «надежнее и лучше вкладывать капиталы в Россию».

Выступая на пленарной сессии ВЭФ-2023, глава государства констатировал, что российские предприниматели столкнулись с изъятием законно заработанных средств, передает РБК.

«Мы видим, что почти восстановились логистические цепочки, все как-то нормализовалось. Сдержанный возврат валютной выручки, желание где-то опять за границей разместиться. Мы все это видим, все понимаем. Нам надо с бизнесом как-то договориться, они должны понимать, что здесь надежней работать. Не надо наступать на те же грабли», — сказал президент, выразив уверенность в том, что его понимают те, к кому он обращается.

По словам Путина, он не согласен с утверждениями о том, что в российской экономике становится «слишком много государства». Президент отметил, что бизнес и государство должны быть равными партнерами.