Путин заверил, что деприватизации в России не будет

Президент РФ Владимир Путин исключил возможность деприватизации в России.

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать. То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям — ну, правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях. Но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации. Этого не будет», — заявил Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Президент заверил, что «кошмарить никого не будут», при этом он подчеркнул, что все должны соблюдать законы РФ. «Преследовать кого-то только по факту того, что человек бизнесом занимается, никто не собирается», — отметил глава государства.

По его словам, генпрокурор Игорь Краснов, который также принимает участие в ВЭФ, в курсе этой позиции.