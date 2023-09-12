РФ усилит работу по ряду направлений лунной программы — Путин

Россия не намерена завершать лунную программу после аварии межпланетной станции «Луна-25»; более того, по отдельным направлениям работа будет еще сильнее активизирована.
Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».
«Жаль, конечно, что там прилунение не состоялось. Но это не значит, что мы программу эту завершили. Будем работать дальше», — подчеркнул глава государства.
Он указал на то, что прилунение на площадке, где ранее этого никто не делал, является сложной задачей.
«Разве в других странах не было никаких ЧП подобного рода, даже с тяжелыми последствиями? Это всегда связано с неизвестностью. Поэтому ничего здесь такого необычного нет. Хотя хотелось бы, чтобы все на этот раз удалось», — отметил Путин. По его словам, работа будет проанализирована, а затем не только продолжена, но и усилена по отдельным направлениям.
Также президент рассказал о планах по привлечению частных инвесторов в космическую сферу, упомянув в этом контексте основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.
«Что касается частного бизнеса Илона Маска — он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать, это и признают во всем мире. Это активный, талантливый бизнесмен, у него многое получается, в том числе и при поддержке государства», — сказал Владимир Путин.
Он добавил, что в РФ также будет развиваться это направление, и отметил, что в «Роскосмосе» уже принято соответствующее решение, поддержанное кабмином. «Мы будем привлекать, мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И весьма успешно», — подчеркнул президент.
Посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли межпланетной станции «Луна-25» должна была состояться 21 августа, однако аппарат разбился, столкнувшись с лунной поверхностью. Как сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, основной причиной аварии стал сбой при отключении двигателя. В госкорпорации изучают возможность повторения миссии в 2025-2026 годах.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. Он заверил, что все связанные с космической программой «достаточно амбициозные» планы России будут реализовываться дальше.