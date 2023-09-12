РФ усилит работу по ряду направлений лунной программы — Путин

Россия не намерена завершать лунную программу после аварии межпланетной станции «Луна-25»; более того, по отдельным направлениям работа будет еще сильнее активизирована.

Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».

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«Жаль, конечно, что там прилунение не состоялось. Но это не значит, что мы программу эту завершили. Будем работать дальше», — подчеркнул глава государства.

Он указал на то, что прилунение на площадке, где ранее этого никто не делал, является сложной задачей.

«Разве в других странах не было никаких ЧП подобного рода, даже с тяжелыми последствиями? Это всегда связано с неизвестностью. Поэтому ничего здесь такого необычного нет. Хотя хотелось бы, чтобы все на этот раз удалось», — отметил Путин. По его словам, работа будет проанализирована, а затем не только продолжена, но и усилена по отдельным направлениям.

Также президент рассказал о планах по привлечению частных инвесторов в космическую сферу, упомянув в этом контексте основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

«Что касается частного бизнеса Илона Маска — он, безусловно, выдающийся человек, это надо признать, это и признают во всем мире. Это активный, талантливый бизнесмен, у него многое получается, в том числе и при поддержке государства», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что в РФ также будет развиваться это направление, и отметил, что в «Роскосмосе» уже принято соответствующее решение, поддержанное кабмином. «Мы будем привлекать, мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности. И весьма успешно», — подчеркнул президент.

Посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли межпланетной станции «Луна-25» должна была состояться 21 августа, однако аппарат разбился, столкнувшись с лунной поверхностью. Как сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, основной причиной аварии стал сбой при отключении двигателя. В госкорпорации изучают возможность повторения миссии в 2025-2026 годах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что освоение космического пространства и реализация сложных космических программ не бывает без сбоев. Он заверил, что все связанные с космической программой «достаточно амбициозные» планы России будут реализовываться дальше.