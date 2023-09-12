Россияне сократили расходы на повседневные нужды

По данным исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы российских домохозяйств с 4 по 10 сентября составили 6149 рублей, средний чек за неделю снизился на 3,63%, до 734 рублей. Покупательская активность тоже сократилась — на 1,55%.

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«Средний чек на прошедшей 36 неделе 2023 года (с 4 сентября по 10 сентября) составил 733.88 рубля, что на 3.63% меньше, чем неделей ранее. Средние недельные расходы домохозяйств составили 6148.9 руб. Индекс ИПА составил 210.4%, уменьшившись на 1.55% по отношению к предшествующей неделе», — сообщается в исследовании.

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

По данным исследователей, средний чек домохозяйств стал минимальным за последние восемь недель. Годом ранее в этот же период размер среднего чека был на уровне 665 рублей, в 2021 году — 638 рублей, а в 2020-ом — 561 рубль.

