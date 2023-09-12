Шувалов: Необходимо поддерживать российские компании в их выходе на глобальные рынки

Компании, которые активно работают на российском рынке, в ЕвразЭС, ШОС, БРИКС и с дружественными странами, необходимо опекать, содействовать их росту и экспансии на новые рынки. Об этом рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на ток-шоу «60 минут с Евгением Поповым» в рамках Восточного экономического форума. «Мир глобален, мы совсем не в изоляции, как это некоторым хочется представить. Поэтому нам надо эти компании опекать, чтобы они росли. Залог их успеха — это глобальный рынок», — подчеркнул Шувалов.

В фокусе особого внимания — Дальний Восток. Как отметил помощник Президента РФ Максим Орешкин, государство здесь много делает: это льготные режимы, работа по долгосрочному планированию — через мастер-планы и инструменты ВЭБа: «Инвесторы здесь окутаны заботой». Как отметил Игорь Шувалов, для оценки влияния инвестиций на качество жизни людей есть инструментарий: инвестиционный рейтинг регионов АСИ и Индекс качества жизни в городах.

Под операции на Дальнем Востоке правительство докапитализирует ВЭБ, для инвесторов действует развернутый инструментарий поддержки, включая льготное кредитование. Он также отметил важность работы с кадрами: от управленцев в городах (вместе со «Сколково» ВЭБ запускает второй этап масштабных обучающих модулей) и подготовки IT-специалистов до развития дальневосточных университетов.

Еще один приоритет — экспорт. «Не забывайте, что мы продаем больше всего в мире ядерных блоков для производства мирного атома. Это сложнейшее технологическое оборудование, поэтому и конфеты, и зубная паста, и много чего, включая тяжелое оборудование для производства экологически чистой электрической энергии. Это все наш экспорт», — сказал Шувалов.

Чтобы российские экспортеры были успешными, они должны выдерживать конкуренцию по цене, скорости доставки товаров и заниматься эффективным маркетингом, перечислила гендиректор Российского экспортного центра (входят в группу ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

«Я хочу остановиться именно на третьем факторе, на примере экспортного потенциала Дальнего Востока. Проблема для наших потенциальных экспортеров — это, наверное, узкое понимание экспортных возможностей тех отраслей, которые у нас существуют. Наши торговые партнеры воспринимают экспортный потенциал Дальнего Востока как морепродукты, лес и лесопромышленный комплекс. Однако в действительности там существует большое количество других отраслей, незнание о которых является серьезным стоп-фактором для российских компаний», — отметила Никишина.

Она подчеркнула, что для экспортеров выход на рынок в одиночку — очень дорогое удовольствие. Во всем мире идут другим путем. Выбирают компании-лидеры, которые могут сформировать образ этой отрасли, обладая безупречной деловой репутацией. Остальные экспортеры пойдут на рынки «под зонтиком» этого общего бренда.

«Также очень важны лидеры общественного мнения, амбассадоры, которые будут (помогать) формировать узнаваемость отраслей для того, чтобы популяризировать такой продукт», — добавила гендиректор РЭЦ.

В рамках Восточного экономического форума ВЭБ.РФ вместе с Минвостокразвития и Сбером договорились реализовать на Дальнем Востоке ряд инвестпроектов на общую сумму в 1,1 трлн рублей. Новые объекты появятся в инженерной, транспортной, производственной, туристической и коммуникационной сферах. Для их реализации будут использоваться в том числе инструменты госкорпорации ВЭБ.