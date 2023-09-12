СК завел дело после аварийной посадки в Новосибирской области летевшего из Сочи в Омск лайнера

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту экстренной посадки самолета Airbus «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Сочи в Омск.

«Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По сведениям СК, утром 12 сентября воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области. «Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — информируют в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств инцидента.

По данным губернатора региона Андрея Травникова, горения зафиксировано не было, все пассажиры самолета эвакуированы, им оказывается помощь. «В связи с авиационным инцидентом поручил своему заместителю Сергею Николаевичу Семке и главе Убинского района Олегу Федоровичу Конюку оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС, на место ЧП направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения, работают силы пожарно-спасательного гарнизона, дополнительно в готовность приведен вертолет Ми-8.

Уточняется, что на борту лайнера находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. В пресс-службе аэропорта Толмачево агентству рассказали, что самолет запрашивал посадку в Новосибирске, поскольку не смог приземлиться в Омске.

Как сообщила Росавиация, пилоты самолета визуально выбирали место для приземления, посадка была произведена на площадку вблизи населенного пункта Каменка примерно в 180 км от Новосибирска.

Обстоятельства инцидента выясняет также Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным Telegram-канала Shot, севший в поле Airbus A320 был выпущен в 2004 году, первый полет он совершил 19,5 лет назад. Борт летал в компаниях Air Arabia и Air Arabia Maroc, «Уральскими авиалиниями» он эксплуатировался с мая 2013-го. Источник Telegram-канала сообщил, что перед посадкой в Омске у машины отказала гидравлическая система. Пилоты не стали сажать борт в омском аэропорту, так как опасались, что лайнеру может не хватить длины ВПП.