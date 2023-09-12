Потребление угля в Европе перешло к росту

В 2022 году доля угля в глобальном энергетическом балансе составила 26,7%. Среди главных видов топлива он находится на втором месте, уступая нефти (31,6%), но опережая газ (23,5%). Тем не менее, на долю этого угля пришлось больше СО2, чем нефти и газа, вместе взятых. Развитые страны в отличие от развивающихся потребление угля в последние 10 лет снизили. Однако прошлый год выпал из этой благостной картины: потребление угля в Евросоюзе в 2022 году выросло на 2%, потому что многие европейские страны заменяют углем российский газ, от которого европейцы отказались под давлением Большого брата с противоположного берега Атлантического океана.
Уголь не зря считается наиболее грязным из основных видов ископаемого топлива. Так, по данным Управления энергетической информации (EIA), при сжигании угля в атмосферу выделяется почти 100 кг СО2 на миллион британских термических единиц (МБТЕ) вырабатываемой энергии. Для сравнения: у нефти на МБТЕ приходится 72 кг СО2, а газа – 52,7 кг. Это значит, что в прошлом году на долю угля пришлись 43% выбросов двуокиси углерода, нефти – 37% и газа – 20%. Уголь по-прежнему пользуется большой популярностью особенно в развивающихся экономиках несмотря на все разговоры о «зеленой» энергетике и переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии из-за своей дешевизны. Относительной, конечно.
Среди 38 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), потребление угля сокращалось в последнее десятилетие со средней скоростью 3,9% в год, а в странах, не входящих в ОЭСР, оно росло приблизительно на 1,4% в год.
В Европе тенденция по потреблению угля в целом совпадает с ОЭСР и даже немного ее опережает: ежегодное снижение в среднем составило 4,2% в год. Однако в 2022 г. картина диаметрально изменилась, и потребление угля выросло на 2%. В результате потребление угля на континенте в прошлом году практически повторило антирекорд 2014 года, не дотянув до него символические 0,01%.
Шесть крупнейших потребителей угля находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На угольном рынке доминирует Китай. Причем как по потреблению, так и по добыче. Похоже, что картина не изменится еще много лет.
В подавляющем большинстве случаев страны, потребляющие много угля, много его сами и добывают. Исключения в первой десятке лишь у Австралии, которая является одним из крупнейших на планете производителей угля, но находится лишь на 14 месте в рейтинге потребителей; и Колумбия, входящая в первую десятку производителей и лишь в первую полусотню (в самом конце) потребителей.
Если вспомнить, что главная причина роста потребления угля в Европе – замена им природного газа из России, от которого отказался ЕС, то не приходится удивляться, что одним из лидеров или вернее – антилидеров роста потребления угля в Старом Свете является Германия, которая в 2022 г. увеличила потребление угля на 4,1%, кстати, на столько же, как Индия. И это при том, что в Берлине больше всех, пожалуй, выступают за «зеленый» переход, т.е. замену ископаемых видов топлива и, в первую очередь, угля. Объяснение здесь простое: Германия много лет больше других стран на континенте зависела от российского газа. Поэтому она особенно тяжело и болезненно переживает отказ от дешевого трубного газа из России. Кстати, экономика Германии стала первой в Европе в немалой степени благодаря дешевому российскому газу.
Впрочем, всем участникам рейтинга очень далеко до Индонезии, увеличившей в 2022 году потребление угля на… 59,4%.
Что касается России, то у нас приличное снижение -6,8%. Почти такое же, как у США (-6,7%). У Китая потребление угля в прошлом году выросло на 1%, а на его долю приходится 54,8% всего угля, потребляемого планетой. У России этот показатель – 2%.