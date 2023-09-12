Потребление угля в Европе перешло к росту

В 2022 году доля угля в глобальном энергетическом балансе составила 26,7%. Среди главных видов топлива он находится на втором месте, уступая нефти (31,6%), но опережая газ (23,5%). Тем не менее, на долю этого угля пришлось больше СО2, чем нефти и газа, вместе взятых. Развитые страны в отличие от развивающихся потребление угля в последние 10 лет снизили. Однако прошлый год выпал из этой благостной картины: потребление угля в Евросоюзе в 2022 году выросло на 2%, потому что многие европейские страны заменяют углем российский газ, от которого европейцы отказались под давлением Большого брата с противоположного берега Атлантического океана.

Уголь не зря считается наиболее грязным из основных видов ископаемого топлива. Так, по данным Управления энергетической информации (EIA), при сжигании угля в атмосферу выделяется почти 100 кг СО2 на миллион британских термических единиц (МБТЕ) вырабатываемой энергии. Для сравнения: у нефти на МБТЕ приходится 72 кг СО2, а газа – 52,7 кг. Это значит, что в прошлом году на долю угля пришлись 43% выбросов двуокиси углерода, нефти – 37% и газа – 20%. Уголь по-прежнему пользуется большой популярностью особенно в развивающихся экономиках несмотря на все разговоры о «зеленой» энергетике и переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии из-за своей дешевизны. Относительной, конечно.