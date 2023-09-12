В Москве разработали сканеры для оцифровки исторических чертежей и документов

Столичная технологическая корпорация «ЭЛАР» разработала сканеры, которые предназначены для оцифровки технической документации, чертежей, архивных подшивок, а также крупноформатных культурных ценностей и исторических раритетов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Заказчиками такого оборудования чаще всего выступают музеи, фонды, архивы, библиотеки, предприятия оборонно-промышленного комплекса, конструкторские бюро. Компания планирует до конца года внести разработку в единый реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ, добавил глава департамента.

Как уточнили в пресс-службе, сканер может оцифровывать документы формата А1/А0. Изделие делает процесс максимально автоматизированным. Разработка сконструирована на базе быстросъемных интегрированных узлов, оснащена промышленными камерами разной степени детализации, в том числе, с расширением свыше 3,5 тысячи точек на дюйм. Сканер можно модифицировать под индивидуальные требования заказчика.

Как рассказал руководитель департамента маркетинга предприятия Артем Вартанян, технику поставляют с предустановленным программным обеспечением собственной разработки, которое включено в реестр российского ПО. Таким образом, документы сканируются в соответствии с госстандартами по обработке архивов. Сканер способен выполнить полный цикл работы, и исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования.

Московская разработка полностью проектируется и выпускается в России. Продукцию компании экспортируют за рубеж и эксплуатируют в ведущих мировых учреждениях науки, культуры, образования и органах власти многих стран.