В рамках XXVII Международной научно-практической конференции Роспатента пройдет пленарная сессия «Интеллектуальная собственность в эпоху технологического суверенитета»

12 сентября 2023, 16:58

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 28-29 сентября 2023 года проводит в Москве XXVII Международную конференцию «Интеллектуальная собственность для государства и человека».