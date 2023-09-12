В рамках XXVII Международной научно-практической конференции Роспатента пройдет пленарная сессия «Интеллектуальная собственность в эпоху технологического суверенитета»

12 сентября 2023, 16:58

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 28-29 сентября 2023 года проводит в Москве XXVII Международную конференцию «Интеллектуальная собственность для государства и человека».

На пленарной сессии «Интеллектуальная собственность в эпоху технологического суверенитета» будут рассмотрены следующие вопросы:

  • ИС через призму концепции технологического развития страны: фокус на критических и сквозных технологиях
  • Законопроект о технологической политике: новые перспективы развития института ИС
  • Развитие отечественных брендов и технологий: новые окна возможностей
  • Администрирование ИС в области мега-проектов / важнейших проектов технического суверенитета
  • Необходимость усиления мер защиты ИС, мер по  созданию благоприятной регуляторной среды в сфере ИС и развитию оборота прав на РИД
  • Развитие международного сотрудничества в сфере ИС в текущих условиях: приоритет соблюдения международных норм

К участию в качестве спикеров приглашены:

  • Колесников Максим Андреевич – Заместитель Министра экономического развития РФ
  • Секиринский Денис Сергеевич – Заместитель Министра науки и высшего образования РФ
  • Щербинин Дмитрий Владимирович – Заместитель Руководителя секретариата Первого заместителя Председателя Правительства РФ
  • Шпак Василий Викторович – Заместитель Министра промышленности и торговли РФ
  • Гумерова Лилия Салаватовна – Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ  по науке, образованию и культуре
  • Кононов Владимир Михайлович – Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по  науке и высшему образованию, Председатель Центрального совета ВОИР
  • Репик Алексей Евгеньевич – Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», основатель группы компаний «Р-Фарм»
  • Ивлиев Григорий Петрович - Президент ЕАПВ
  • Шэнь Чанъюй - Комиссар Государственного управления по интеллектуальной собственности КНР 
  • Никитин Глеб Сергеевич  – Губернатор Нижегородской области