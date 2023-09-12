В рамках XXVII Международной научно-практической конференции Роспатента пройдет пленарная сессия «Интеллектуальная собственность в эпоху технологического суверенитета»

На пленарной сессии «Интеллектуальная собственность в эпоху технологического суверенитета» будут рассмотрены следующие вопросы:
- ИС через призму концепции технологического развития страны: фокус на критических и сквозных технологиях
- Законопроект о технологической политике: новые перспективы развития института ИС
- Развитие отечественных брендов и технологий: новые окна возможностей
- Администрирование ИС в области мега-проектов / важнейших проектов технического суверенитета
- Необходимость усиления мер защиты ИС, мер по созданию благоприятной регуляторной среды в сфере ИС и развитию оборота прав на РИД
- Развитие международного сотрудничества в сфере ИС в текущих условиях: приоритет соблюдения международных норм
К участию в качестве спикеров приглашены:
- Колесников Максим Андреевич – Заместитель Министра экономического развития РФ
- Секиринский Денис Сергеевич – Заместитель Министра науки и высшего образования РФ
- Щербинин Дмитрий Владимирович – Заместитель Руководителя секретариата Первого заместителя Председателя Правительства РФ
- Шпак Василий Викторович – Заместитель Министра промышленности и торговли РФ
- Гумерова Лилия Салаватовна – Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре
- Кононов Владимир Михайлович – Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию, Председатель Центрального совета ВОИР
- Репик Алексей Евгеньевич – Председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», основатель группы компаний «Р-Фарм»
- Ивлиев Григорий Петрович - Президент ЕАПВ
- Шэнь Чанъюй - Комиссар Государственного управления по интеллектуальной собственности КНР
- Никитин Глеб Сергеевич – Губернатор Нижегородской области