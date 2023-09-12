В России создадут единый транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Владивостока

В России будут построены скоростные автомобильные магистрали, которые пройдут через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля.

«Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока», — сказал Путин.

Он пояснил, что система станет основой для развития туризма и связи логистических, аграрных и производственных центров, а также даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков.