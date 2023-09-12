Власти Польши запретили ввоз зерна с территории Украины после 15 сентября

Правительство Польши приняло постановление о запрете ввоза зерна из Украины после 15 сентября. В этот день истекает эмбарго, введенное Еврокомиссией.

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Как сообщает ТАСС, решение было принято на заседании польского правительства.

«Постановление направлено в Еврокомиссию, чтобы она приняла это решение [о продлении эмбарго], так как, если она его не примет в эти оставшиеся три-четыре дня, мы точно вводим свое распоряжение в торговых польско-украинских отношениях, которое запретит ввоз на территорию Польши четырех видов зерновых до момента урегулирования этой ситуации в ЕС», — заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус.

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Чиновник уточнил, что речь не идет о транзите украинских зерновых, который будет продолжаться. «Мы будем действовать и дальше так, чтобы это зерно в Польшу не ввозилось», — подчеркнул он.

Весной польские фермеры начали выступать против поставок с Украины зерна, предназначенного для третьих стран. Аграрии жаловались на то, что низкокачественная сельхозпродукция оседает на территории Польши, в результате чего цены на зерно падают, разоряя местных производителей. Аналогичная проблема возникла и в ряде других стран Центральной и Восточной Европы.

В середине апреля Польша заблокировала экспорт агропродукции с Украины, такое же решение приняли Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. В начале мая Еврокомиссия запретила экспорт зерна с Украины в эти пять государств, разрешив транзит и экспорт в остальные страны ЕС.