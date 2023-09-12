Якутия: край природных богатств и высоких технологий

Ее недра скрывают большие запасы золота, алмазов, нефти, газа и других полезных ископаемых. Чтобы полностью раскрыть экономический потенциал региона требуются инновационные решения в сфере добычи и логистики, и сегодня Якутия уже активно реализует ряд таких проектов.

Один из самых масштабных проектов – создание в арктической зоне Кючусского кластера месторождений твердых полезных ископаемых, который совместно реализуют Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Минприроды РФ, правительство Республики Саха (Якутия), «Русатом Оверсиз» (Госкорпорация «Росатом») и ПАО «Селигдар».

Основой для развития республики является создание транспортно-логистического каркаса

Планируется, что для нужд потребителей, которые будут вести на крупнейших месторождениях Кючусского кластера разработку золота, олова, редкоземельных металлов, «Росатом» построит атомную станцию малой мощности. Несмотря на прилагательное «малая», потенциал у станции огромный, поэтому власти и инвесторы поставили цель создать здесь первый в мире безуглеродный горнодобывающий кластер, что особенно важно в условиях чувствительной северной природы. Предполагается, что запас энергии от АЭС позволит производить здесь около 2,5 тыс. тонн водорода, Первый в мире безуглеродный горнодобывающий проект не только обеспечит технологическое лидерство России на новом перспективном рынке водородной энергетики, но и станет мощным стимулом к развитию арктических территорий Якутии, Восточной Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, водород планируется использовать в качестве топлива для карьерной техники. «Использование водорода позволит сократить потребление более 12 тысяч тонн дизельного топлива, ликвидировать риски разливов топлива и загрязнения водной среды и почв при транспортировке, перевалке и хранении», - подчеркивают в правительстве республики.

На Кючусском кластере ожидается создание 6,1 тыс. рабочих мест, стоимость реализации проекта оценивается в более чем 272 млрд рублей.

Порт Тикси на побережье моря Лаптевых с этого года открыт для захода зарубежных судов

Проект Кючусского кластера тесно связан с развитием Северного морского пути, имеющим для Якутии ключевое значение. В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее иностранным судам заходить в порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. «Принятое решение позволит создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Грузооборот может составить порядка 30 млн тонн в год», - сообщается на сайте правительства РФ. Там подчеркнули, что реализация проекта будет способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению новых рабочих мест, развитию не только самого порта, но и Северного морского пути, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления. По словам главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, Тикси является одним из опорных пунктов для реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности страны.

«Морской порт Тикси остается одним из важнейших транспортно-логистических хабов для нашей республики, учитывая перспективы реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне Якутии и осуществление грузоперевозок социально значимых товаров. Модернизация порта имеет большое значение также для развития Северного морского пути и всей инфраструктуры морского транспорта страны», – подчеркнул он.

Модернизация порта будет вестись по трем направлениям: реконструкция существующего порта в Тикси, создание нового глубоководного терминала в Найбе и строительство пассажирского терминала в районе Неелово для выполнения социально значимых перевозок и развития круизного туризма. По оценке региональных властей, строительство нового глубоководного морского порта в Найбе позволит создать более 2,5 тысяч рабочих мест. Проект ускорит дальнейшее освоение месторождений, развитие сети автодорог, судостроения, энергетики, социально-бытовой инфраструктуры. Кроме того, в рамках планов по развитию портов должна быть решена задача по созданию крупного аварийно-спасательного центра МЧС.

Запуск линии волоконно-оптической связи в самом северном селе Якутии и Дальнего Востока. К 2025 году в республике будут проложены ВОЛС длиной в половину экватора

Масштабные стройки повлекут за собой повышение качества жизни в регионе, рост социально-экономического благополучия населения. Одним из аспектов, влияющих на комфорт жителей, является развитие доступа к интернету и цифровым удаленным услугам. Так, в течение 2018-2022 годов сеть волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в Якутии выросла в 2 раза, достигнув 13 тыс. км, и дошла до арктических районов. Сейчас правительство Якутии совместно с Минцифры прорабатывают проект «Синергия Арктики», который обеспечит широкополосным доступом арктических и труднодоступных населённых пунктов республики. В рамках проекта будет построено более 7 тыс. км ВОЛС до 86 населённых пунктов региона, где доступ в сеть получат 24 тысячи домохозяйств, а общая пропускная скорость сети составит 392 Гбит/с. Реализация проекта позволит снизить стоимость подключения к интернету для некоторых населенных пунктов в 100 раз. Кроме того, планируется довести оптоволокно до берега Северного ледовитого океана и соединить сети с тем океанским кабелем волоконно-оптической линии связи, который уже идёт вдоль Северного морского пути. В сентябре волоконно-оптическую линию связи запустили в самом северном населенном пункте Якутии и всего Дальнего Востока – в селе Юрюнг-Хая Анабарского национального улуса.

На долю Якутии приходится более 98 % алмазодобывающей промышленности в России

Еще один важный для Республики сырьевой проект – строительство рудника «Мир-Глубокий» с инвестициями компании «Алроса» в объеме 121,5 млрд рублей. Этот крупнейший инвестпроект компании на предстоящее десятилетие стартовал в начале сентября 2023 года. «Объем инвестиций на строительство объектов рудника «Мир-Глубокий» составит. Общий объем запасов алмазов 173,5 млн карат. Добычу алмазов на руднике предполагается начать в 2032 году. Начало получения выручки от реализации продукции планируется с 2033 года. Производительность «Мир-Глубокий» достигнет 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов ежегодно на протяжении более чем 30 лет», – сообщил генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев. Инвестпроект позволит создать в городе Мирном свыше 825 новых рабочих мест, а количество сопутствующих рабочих мест составит около 10 тыс.

Другой опорный для Республики проект - Алданский промышленный кластер, который создается для организации газопереработки в регионе, газификации поселений Алданского и Нерюнгринского районов и промышленных объектов, а также для ускоренного промышленного развития района.

По словам главы региона Айсена Николаева, проект предусматривает как развитие действующих предприятий, так и создание новой промышленности. В частности, это увеличение объемов золотодобывающих компаний, переработка газа, производство аммиака, аммиачной селитры, минеральных удобрений, добыча других полезных ископаемых. Кластер включен в Стратегию социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года.

Добыча рудного золота на месторождении Рябиновое. Якутия входит в топ-3 регионов страны по золотодобыче

На первом этапе в создание только газопереработки в Алданском промышленном кластере планируется вложить свыше 11 млрд рублей инвестиций, создать свыше тысячи рабочих мест. Власти Якутии отмечают, что существенными конкурентными преимуществами Алданского района являются развитое железнодорожное сообщение и прохождение по его территории газопровода «Сила Сибири». «Ключевой точкой опоры станет и железная дорога, по которой компании могут экспортировать продукцию в страны АТР. При реализации этого проекта недропользователи смогут газифицировать объекты, тем самым расширить производство и увеличить добычу золота и железа», - сказал министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко.

Реализация проектов такого масштаба обеспечит развитие арктических территорий и Северного морского пути и внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие как региона, так и страны.