За рубль взялись всем миром

Совместные словесные интервенции российских чиновников и финансистов сделали то, чего не смог сделать ЦБ с помощью повышения ставки — опустили курс доллара с почти 99 до 94 рублей за пару дней. Сначала в ходе ВЭФ помощник президента Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден. Потом первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов добавил, что оптимальный для экономики курс составляет от 70 до 80 рублей за доллар, и у правительства есть план, как вернуть российскую валюту в этот коридор. На второй день ВЭФ глава Сбера Герман Греф также высказался насчет курса рубля — что тот не соответствует фундаментальным уровням, нужно искать причины этого и принимать меры. Такие согласованные словесные интервенции привели к быстрому укреплению рубля.

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Игроки валютного рынка, похоже, вняли аргументам Орешкина: хорошие прогнозы по бюджету и более высокие объемы валютной выручки, которые ожидаются осенью из-за роста цен на экспортные товары и девальвации, плюс эффект от августовского повышения ставки — все это должно поддержать российскую валюту.

Впрочем, аналитики считают, что, хотя курс рубля и отклонился от фундаментальных значений, повышение ставки ЦБ может сыграть скорее против него — так как не ограничит, а подстегнет инфляцию. «Мы повысили ожидаемый в рамках базового сценария оценочный справедливый диапазон курса USDRUB на конец III квартала 2023 г. с 80–90 руб. до 90–105 руб за доллар США. Прогноз на конец 2023 г. и середину 2024 г. составляет 95–115 руб. Основная причина — оценочный эффект от ужесточения политики ЦБ. Это ужесточение, как представляется на основе долгосрочной статистики, ведет к повышению среднесрочных кредитных (обусловленных ростом ставок ОФЗ) и инфляционных рисков по валюте РФ», — считает Александр Осин, аналитик по акциям ИК «АК БАРС Финанс».

