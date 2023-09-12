Заболеваемость коронавирусом в России выросла за неделю в полтора раза

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ за неделю с 4 по 10 сентября увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 49,2%.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,5 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 49,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», — указывается в сообщении оперштаба.

Отмечается, что за неделю зафиксировано 10 летальных исходов. Госпитализировано 1 636 человек, что на 39,6% больше, чем неделей ранее. Выздоровели 4 509 заболевших — это на 23,4% больше по сравнению с прошлой неделей.

В период с 28 августа по 3 сентября заболеваемость COVID-91 увеличилась на 31,6%, умерли 16 инфицированных. Показатель растет пятую неделю подряд.