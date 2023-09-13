Nasdaq: сырая нефть против высоких технологий

Технологические компании США стали главными неудачниками дня на американском фондовом рынке. Худшими же в составе S&P 500 во вторник были акции Oracle, потерявшие на закрытие 13,5%, а по ходу торгов снижавшиеся и более чем на 15%.

Это был их самый черный день с 2002 года – «дна» медвежьего рынка после взрыва «пузыря доткомов». Обвал начался еще накануне на постмаркете, когда Oracle сообщила о страшном грехе – замедлении квартальных темпов роста своего бизнеса облачных вычислений до 30% с 54%. К тому же, прогноз увеличения общей выручки в текущем квартале оказался ниже оценок аналитиков – 5–7% против 8,2%.

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Конечно, выглядит такой темп все равно не стыдно – скорее, наоборот. Но тут важнее сопутствующие обстоятельства. Когда рынок верит в стремительный (и желательно бесконечный) рост компании, то новости подобного типа, которые неизбежно появляются однажды, приводят к драматическим разворотам.

Акции же Oracle, разогнанные, как и многие технологические бумаги, в ходе ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ), еще на закрытии торгов понедельника показывали прирост 55% с начала года. Менеджмент и теперь пытался эксплуатировать модную тему, но так, как раньше, это не сработало.

Председатель Ларри Эллисон выразил энтузиазм по поводу растущего спроса, вызванного ИИ. Он сообщил о контрактах на покупку мощности облачного сервиса Oracle более чем на $4 млрд долларов – в два раза больше, чем было зарезервировано в конце предыдущего квартала.

Исполнительный директор Oracle Сафра Кац отметила, что выручка от бизнеса облачной инфраструктуры растет лучше, чем у конкурентов. Но рынок сосредоточился на том, что ранее она росла еще быстрее. И вниз пошли акции компаний-тяжеловесов в области облачных вычислений – Amazon.com, Alphabet и Microsoft, по итогам дня потерявшие 1,31%, 1,21% и 1,83% соответственно.

«Oracle не является сверхкапитализированной компанией, но она дала новый взгляд на соответствующий бизнес – причем более крупный бизнес – и он разочаровал, – пояснял вчера CNBC основатель Bokeh Capital Partners Ким Форрест. – Это один из факторов, которые давят сегодня как на Nasdaq, так и на S&P 500».

Другим фактором стали цены на нефть, взлетевшие вчера до нового максимума года. Brent впервые с ноября торговалась выше $92, а WTI – над $89 за баррель.

Это помогло нефтегазовым акциям. Так, Chevron и Exxon Mobil подорожали на 1,86% и 2,92% соответственно, а сектор энергетики в S&P 500 прибавил 2,31%. Но подавляющее большинство прочих акций ушло в минус, как и сам индекс широкого рынка, потерявший по итогам дня 0,57%.

Последнее неудивительно. Быстрый рост цен на нефть, идущий с конца июня, с каждой неделей все теснее ассоциируется рынком с перспективой роста инфляции. Цены на бензин в США уже в августе оказались выше, чем в тот же период годом ранее, а их влияние на индекс потребительских цен бывает весьма существенным.

Дополнительное внимание к этому привлекло и то обстоятельство, что сегодня будут опубликованы данные по инфляции за август. А аналитики и так уже прогнозируют рост ее темпов с 3,2% до 3,6%.

С марта индекс потребительских цен ежемесячно показывал рост ниже ожиданий, поддерживая этим рынок, но любая подобная серия неизбежно заканчивается. И если инфляция на этот раз побьет прогнозы, это будет очень плохой новостью для акций.

В то, что ФРС в борьбе с ростом цен поднимет ставку на следующей неделе, сейчас мало кто верит, но позднее это вполне реально. Особенно, если и в октябре выяснится, что инфляция ускоряется.

Именно поэтому вчера поползла вверх доходность казначейских облигаций, создавая дополнительное давление на технологические акции. Последние, как известно, особенно чувствительны к ставкам.

Отдельный вклад в падение сектора внесла крупнейшая по капитализации компания мира – Apple. Вчера она представила iPhone 15 и другие продукты – и ее акции рухнули на 1,71%. Такие продажи на факте презентации в Купертино – стали уже традицией. К предыдущей динамике это обычно отношения не имеет. Хотя именно в данном случае падение выглядит продолжением тренда, начатого еще в июле.

Впрочем, все акции «великолепной семерки» крупнейших технологических компаний США завершили день в минусе. В сумме они потеряли за вторник более $170 млрд капитализации, стерев большую часть отскока предыдущих двух дней. Nasdaq Composite, естественно, тоже завершил день падением – на 1,04%.

В то же время Dow Jones Industrial Average потерял только 0,05%. Ему помог не только относительно низкий вес технологических акций, но и рост бумаг нефтяных компаний.

Вывести в плюс старейший фондовый индекс мира они все же не смогли, но вообще дорожающая нефть способна разгонять котировки не хуже ИИ. И именно поэтому по итогам последних трех месяцев в S&P 500 с большим отрывом лидирует сектор энергетики: он прибавил 14,58%, а, например, информационные технологии – лишь 0,09%.