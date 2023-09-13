Банк «Открытие» на 24% нарастил кредитование малого и среднего бизнеса с начала года

В январе — июне 2023 года банк «Открытие» (входит в состав группы ВТБ) увеличил объем кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) на четверть, профинансировав за этот период 4,4 тыс проектов. Кредитный портфель компаний МСБ в денежном выражении увеличился на 100 млрд и достиг 491 млрд рублей, сообщила 13 сентября пресс-служба банка.

Как уточнили в кредитной организации, более половины выдач — 56% — составили займы, которые предприниматели взяли на пополнение оборотных средств. Еще 34% кредитов они оформили на инвестиционные цели и около 10% составило проектное финансирование.

«Структура нашего кредитного портфеля в полной мере отражает текущие потребности бизнеса. В 2023 году малый и средний бизнес ожидаемо быстрее крупных корпоративных компаний адаптировался к новым реалиям. Многие компании перестроили свою бизнес-модель для выхода на новые рынки и развития в новых для себя отраслях», — прокомментировала руководитель блока МСБ банка «Открытие» Светлана Сырцова.

По ее оценке, высокая доля оборотного кредитования связана с тем, что такие типы займов помогают малым и средним предприятиям поддержать свою финансовую устойчивость. Они также могут расширять деятельность даже в условиях макроэкономической нестабильности и внешних ограничений.

Напомним, у банка «Открытие» нет ограничений по максимальной сумме кредита, а также дополнительных комиссий. Оформить займы бизнесмены могут на любые цели развития бизнеса. Максимальный срок на пополнение оборотных средств составляет 5 лет, на инвестиционные цели — 15 лет.