Банки вновь подняли ставки по депозитам

По итогам первой декады сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 9,7%. Она выросла на 0,04% по сравнению с третьей декадой августа и на 1,55% за месяц, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в сентябре 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада сентября — 9,70%», — сообщили в ЦБ.

По итогам I декады августа максимальная ставка была на уровне 8,15%.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 9,09%; от 91 до 180 дней — 10,22%; от 181 дня до 1 года — 8,5%; на срок свыше 1 года — 9,59%.

При определении показателя регулятор рассматривает только вклады, доступные любому клиенту без ограничений и предварительных условий, не учитывая ставки с капитализацией процентов и вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие».

