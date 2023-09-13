В британской экономике максимальный за 7 месяцев спад

По последним данным, в июле, ВВП Великобритании снизился на 0,5%. Спад оказался сильнее прогнозов экспертов, предсказывавших 0,2%. Однако в целом во втором квартале британская экономика отработала лучше, чем прогнозировали экономисты. Согласно уточненным данным Управления Национальной статистики (ONS), она выросла в апреле-июне на 0,2%.

Более чем двукратное превышение прогноза сделало июльский спад самым сильным с декабря прошлого года. Неожиданная статистика вновь вызвала споры относительно жесткой монетарной политики британского центробанка – Bank of England (BoE), потому что агрессивное многократное повышение учетной ставки тормозит развитие экономики.

Статья по теме: В Великобритании наблюдается самая высокая инфляция среди развитых стран

Спад ВВП в июле дополнился резким скачком на Британских островах задолженности по ипотеке, которая достигла во втором квартале семилетнего максимума.

Вскоре после появления неожиданной статистики большинство инвестиционных банков изменили, естественно, в сторону понижения прогнозы по росту британской экономики. Так, Goldman Sachs понизил прогноз на весь 2023 год с 0,5% до 0,3%, а JP Morgan – с 0,6% до 0,4%. Однако экономист из ING Джеймс Смит написал в аналитической записке для клиентов крупнейшей банковской группы в Нидерландах, что если отбросить все эмоции, то остается пусть и чисто символический, но все же рост.

«Мы полагаем, что (британская) экономика в предстоящие кварталы будет более-менее оставаться на плато,- цитирует Джеймса Смита CNBC.- При этом нельзя исключать и слабую рецессию».

Еще один известный экономист – Пол Дейлс из Capital Economics считает, что согласно статистике по ВВП слабая рецессия в Соединенном Королевстве уже началась и что основной рост экономики потерял инерцию еще весной. Дейлс, между прочим, говоря о причинах июльского спада, приводит не высокую учетную ставку, а забастовки и сильные дожди. Правда, не для всей британской экономики, а для отдельных секторов.

«В любом случае существенный рост зарплат остается довольно сильным,- говорит он.- Мы считаем, что ВоЕ еще раз, в последний раз, поднимет ставку на следующей неделе с 5,25% до 5,5%».

За день до появления статистики по ВВП обеспокоенность в главном британском банке вызвали данные по годовому росту зарплат за вычетом бонусов, который составил 7,8% и стал рекордным. В тот же день, 12 сентября, были опубликованы данные по некоторому охлаждению на рынке труда королевства. Безработица, кстати, в апреле-июне выросла на 0,5%.

Британский фунт после появления данных по ВВП понизился по отношению к доллару в 8.40 утра по Гринвичу на 0,2% до 1,245 доллара за фунт. Фунт стерлингов понизился также и по отношению к евро.

Bank of England оказался в незавидном положении – руководству предстоит принимать трудное решение на фоне замедления роста экономики и роста зарплат, но не сейчас, потому что рынок не сомневается в сентябрьском повышении учетной ставки через неделю, а в предстоящие месяцы. Естественно, что руководство центробанка прекрасно понимает, что дальнейшее повышение ставки может отправить Соединенное Королевство в рецессию. И все же слабый рост экономики делает более вероятным, что сентябрьское повышение будет последним.