Брюссель продлил до марта санкции против 1,8 тыс. граждан и компаний из России

Совет ЕС принял решение продлить еще на шесть месяцев ограничительные меры в отношении граждан и юрлиц, которые Евросоюз считает виновными в «подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Об этом пишет «Интерфакс».

Поясняется, что санкции продолжат применяться «почти к 1800 физическим и юридическим лицам», они продлеваются до 15 марта 2024 года.

«В контексте пересмотра санкций совет также решил не продлевать внесение в списки четырех лиц», — говорится в коммюнике Совета ЕС.

Кто именно исключен из санкционного списка, не уточненяется, однако ряд западных СМИ пишут, что речь идет о владельце группы компаний ЕСН Григории Березкине, бывшем гендиректоре Ozon Александре Шульгине, предпринимателе Фархаде Ахмедове и полковнике ВС РФ Георгии Шуваеве, погибшем в октябре прошлого года.

Cанкции ЕС предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и «запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам».