Глава JPMorgan: правительство США тратит деньги, как «пьяный матрос»

Председатель совета директоров и генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон считает «огромной ошибкой» слепую веру в то, что американская экономика будет расти много лет благодаря потребителям. Об этом он рассказал 11 сентября на финансовой конференции Barclays Global Financial Services Conference, пишет Zerohedge. Свое неверие в оптимистические заявления отдельных экономистов и многих политиков, особенно, как нетрудно догадаться, из Республиканской партии, он объяснил множеством рисков для экономики, среди которых - события на Украине, жесткая монетарная политика ФРС, растущая зависимость от расходов правительства и т.д.

«Говорить сейчас о силе потребителей означает, что экономика будет расти годы, но это огромная ошибка»,- заявил Даймон на конференции.

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В последние месяцы действительно все чаще говорят о процветающей американской экономике, которая развивается благодаря высоким розничным продажам и росту зарплат при одновременном снижении инфляции. Однако, по мнению Джейми Даймона, имеются признаки, позволяющие предположить, что повышение потребительских настроений продлится недолго и что экономике придется столкнуться с серьезными вызовами.

Расходы потребителей в США составляют приблизительно 70% ВВП страны. Они действительно существенно выросли в июле, последнем месяце, по которому имеются данные. Однако большинство экономистов считают, что начатое ФРС в прошлом году агрессивное повышение учетной ставки сильно и негативно повлияет на внутренний спрос.

Превзошли ожидания экономистов в июле и розничные продажи. Воодушевленные ростом этого показателя экономисты из Goldman Sachs повысили свой прогноз по ВВП США на третий квартал на 0,7% до 2,2%. Однако многие показатели, например, трекер потребительских расходов Deloitte в августе, свидетельствуют, что июльский всплеск ограничился июлем и что растет количество потребителей, которые тревожатся о своих накоплениях и начинают откладывать крупные покупки на лучшие времена.

Показатель уверенности потребителей от некоммерческой глобальной организации Conference Board свидетельствует, что после всплеска в июле уверенность потребителей резко снизилась и сейчас едва превышает 80, что по опыту прошлых лет говорит о высокой вероятности рецессии в следующем году. Большинство финансовых рынков летом перестали бояться рецессии, но с другой стороны, последние данные позволяют говорить о возможности прихода стагнации.

«Резкий спад деловой активности в августе,- цитирует Zerohedge главного экономиста S&P Global Market Intelligence Криса Уильямсона,- заставляет сомневаться в силе роста экономики США в третьем квартале».

В аналитической записке Уильямсона также говорится о резком снижении количества новых заказов, росте инфляции на производственные затраты и замедлении роста создания новых рабочих мест.

Что касается Джейми Даймона, то он не отрицает неплохого состояния бизнеса и уверенности потребителей, но предостерегает от преувеличения текущей ситуации. Больше всего его беспокоят усилия американского центробанка (ФРС) по ужесточению монетарной политики для борьбы с очень высокой и затяжной инфляцией и одновременный с этим рост расходов правительства. Как образно выразился глава крупнейшего американского банка, правительство сейчас «тратит деньги, как пьяный матрос».

Джейми Даймон также раскритиковал ужесточение требований регуляторов к банкам по размерам резервного капитала для покрытия убытков и ряда других расходов. Это требование, предупредил он, может лишить экономику кредитов и создать очередную преграду для ее роста. Речь идет о требовании регуляторов к крупным банкам с активами, превышающими 100 млрд долларов, увеличить резервный фонд на 2%. Даймон объяснил, что для его банка это означает необходимость держать в этом фонде на 30% больше средств, чем европейские банки, что, уверен он, несправедливо по отношению к американским банкам. Между тем, те самые регуляторы, которых критикует глава JPMorgan, считают, что предложенные ими меры по повышению резервного капитала недостаточны и что они должны распространяться и на маленькие банки.

Любопытно и замечание Даймона относительно Китая. Он полагает, что сейчас китайский рынок из-за проблем в экономике значительно потерял в привлекательности для иностранного бизнеса и инвесторов.