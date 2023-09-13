Заявление Германа Грефа – такого никто не ожидал

Нельзя сказать, что заслуга во вторничном росте акций и облигаций принадлежит исключительно главе Сбера Герману Грефу.

Индекс Мосбиржи непрерывно падал последние 5 дней, чего в этом году еще не случалось. Вчера он уткнулся в линию поддержки восходящего тренда, который зародился в середине февраля. Это важный уровень, около которого «медведи» фиксируют заработанную на снижении котировок прибыль, а агрессивные инвесторы покупают бумаги на отскок.

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Ситуация на рынке облигаций была и того хуже: Индекс Мосбиржи гособлигаций, отражающий цены наиболее ликвидных ОФЗ, безоткатно сыпался 15 дней кряду.

Основной причиной распродаж акций и облигаций были опасения инвесторов, что Банк России в ближайшую пятницу поднимет ключевую ставку. Пессимисты не исключали, что ее повышение составит сразу 3 процентных пункта до 15% годовых.

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Но во вторник глава Сбера на Восточном экономическом форуме заявил, что он не ждет увеличения ставки 15 сентября. Более того, он считает, что ставка в 12% годовых – это «не очень длинная история», и скоро ЦБ перейдет к ее снижению.

Эти слова и стали тем триггером, которые заставили одних агрессивно закрывать шорты, а других – наращивать спекулятивные длинные позиции в расчете на назревший отскок рынка акций.

Были и другие позитивные новости с Форума.

Так, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что прибыль его банка по итогам года может достигнуть 420 млрд руб., в то время как ранее топ-менеджмент банка ориентировал инвесторов на 400 млрд руб. чистой прибыли. На этих словах бумаги второго по величине российского банка ближе к закрытию основных торгов дорожали на 1,7%.

Много хорошего рассказал и глава «НоваТЭКа» Леонид Михельсон. В частности, крупнейший российский независимый производитель СПГ планирует увеличить добычу газа и жидких углеводородов, а также продолжит реализовывать ряд крупных инвестпроектов.

На его выступлениях акции «НоваТЭКа» подорожали на 2%. Ранее они могли бы взлететь гораздо сильнее, поскольку инвесторы любят эту бумагу. Но сейчас от агрессивных покупок их сдерживают как общие тревожные настроения на рынке, так и цены на газ ниже $400 за тысячу кубов из-за заполненности европейских газохранилищ практически «под пробку».

Получили поддержку рублевые активы и от нефти, которая сегодня подорожала более чем на 1,5% и превысила отметку $92 за баррель. Аналитики ждут ухода котировок в район $94-95 за баррель.

Акции нефтяных компаний довольно вяло отреагировали на рост стоимости своей продукции. Сильнее других, на 2,5%, подскочил «Лукойл». Но опережающий его рост больше связан с тем, что последние дни данная бумага торговалась хуже своих собратьев.

Рост «Роснефти» и «Газпромнефти» примерно на процент, то есть практически на уровне рынка в целом, говорит о том, что инвесторы пока боятся активно покупать даже бумаги, которые сейчас выглядят очень привлекательно.

Очень волатильно торговался сегодня рубль. В моменте российская валюта укреплялась к доллару более чем на 2,5%. Однако сильная техническая поддержка по паре доллар-рубль на уровне 92,5 четвертый раз с середины августа развернула рубль вниз.

Негативом для рубля стали все те же слова Грефа, что ЦБ может не повысить ставку.

Впрочем, на рынке есть и другие мнения. Так, главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ждет увеличения ключевой ставки до 14% годовых. Свою точку зрения он аргументирует тем, что «темпы кредитования в августе оставались крайне высокими. По данным Frank RG, банки в августе выдали рекордный объем розничных кредитов – 1,81 трлн рублей, что на 18% больше июльских выдач и на 66% выдач за август прошлого года».

Действительно, для борьбы с ростом потребительского спроса, который стимулирует инфляцию и давит на рубль, Банк России вполне может повысить ставку, увеличив стоимость денег в экономике и, соответственно, цену заемных средств. Это вынудит импортеров снизить спрос на валюту.

С другой стороны, вне зависимости от размера ставки, рубль должен продолжать получать поддержку со стороны растущей нефти, тем более что проблема конвертации рупий в рубли, по словам Костина, практически решена.

Таким образом, на рынке нет единого мнения относительного того, какую ставку в пятницу объявит регулятор. Многие считают, что решение будет приниматься после дискуссий непосредственно на совете директоров Банка России.

В целом же вчерашний процентный рост Индекса Мосбиржи ряд аналитиков и крупных трейдеров не склонны рассматривать как возврат рынка в растущую фазу. Попытки уйти в довольно сильную коррекцию могут продолжиться, считают они.

Что же касается облигаций, то здесь единодушия больше. В своих обзорах многие аналитики пишут, что есть смысл воспользоваться моментом и перевести часть капитала в высоконадежные бонды, в том числе ОФЗ, под доходность выше 12% годовых.

Свою позицию они аргументируют тем, что скоро, возможно уже в начале будущего года, ЦБ начнет снижать ключевую ставку, чтобы недопустить стагнации экономики. Вслед за этим будут дорожать и цены на облигации, что позволит инвесторам заработать не только на купонах, но и на росте курсовой стоимости долговых обязательств.

Возможно, к этим рекомендациям инвесторы начали прислушиваться – сегодня Индекс Мосбиржи гособлигаций поднялся на значительные для этого индикатора почти полпроцента.