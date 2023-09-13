Инвестор откроет гостиницу на Таганке по программе «рубль за квадратный метр в год»

Власти Москвы отдали в аренду двухэтажное здание в Таганском районе компании «СК Спортсервис» под реставрацию по программе «1 рубль за квадратный метр в год». После завершения всех работ компания сможет перейти на льготную ставку и открыть там отель, сообщил 13 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Город заключил с победителем аукциона договор аренды двухэтажного здания в общей площадью 255,7 кв м и земельного участка под ним по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Договор заключен на 20 лет. После реставрации и выполнения необходимых требований инвестор сможет перейти на льготную ставку аренды», – рассказал Владимир Ефимов.

Историческое здание постройки XIX века расположено на Товарищеском переулке. Оно является выявленным объектом культурного наследия «Дом, в котором родились и в 1850-1870-е годы жили братья Сергей и Константин Коровины». В течение следующих 5 лет инвестору — компании «СК Спортсервис» — предстоит завершить работы по сохранению этого здания, а также получить категорию будущей гостиницы от 3 до 5 звезд. Кроме того, номерной фонд должен занимать не менее 75% площади объекта, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По оценке правительства Москвы, программа «1 рубль за квадратный метр в год», запущенная в конце 2022-го, позволяет развивать туристическую привлекательность столицы. В том числе, она способствует «ревитализации городского пространства и сохранению объектов культурного наследия и их включению в жизнь города», отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов. «При этом расширяется гостиничная инфраструктура, туристическое предложение становится разнообразнее и доступнее. Теперь у путешественников есть еще одна возможность погрузиться в историю города», — добавил он.

Как уточнили в пресс-службе администрации Москвы, на данный момент инвестор готовит проект реставрации. После того, как здание подключат к коммуникациям, в нем сначала отремонтируют крышу. Начать работы планируется уже в этом году. «Потом в здании будет открыта четырехзвездочная гостиница, рассчитанная на 8 номеров для постояльцев. Планируем так оформить внутренние помещения, чтобы они напоминали о жизни и творчестве братьев Коровиных», — прокомментировал генеральный директор компании Сергей Мелекесцев.