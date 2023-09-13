Капитал из акций уходит в облигации

В последний месяц многие аналитики в своих обзорах отмечали, что российский рынок акций практически потерял все драйверы роста, кроме дорожающей нефти и девальвации рубля. В начале этой недели начала исчезать корреляция между курсом рубля и динамикой рынка акций, а сегодня инвесторы полностью проигнорировали как рост нефти, так и сильное падение курса национальной валюты.

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Уже с открытием торгов на рынке акций начались распродажи. По итогам дня Индекс Мосбиржи, казалось бы, просел не очень сильно, на вполне приемлемые 0,6%. Однако стоит отметить, что вчера на вечерних торгах, когда основной индикатор российского рынка акций не рассчитывается, высоколиквидные акции подросли в среднем на процент.

Таким образом, на рынке акций складывается не очень веселая картина – несмотря на позитивные факторы, основная масса инвесторов решила зафиксировать вчерашнюю прибыль.

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Не исключено впрочем, что продажи акций вызваны во многом тем, что трейдеры начали перекладываться в высоконадежные облигации под доходность чуть выше 12% годовых. О притоке денег на долговой рынок свидетельствует тот факт, что сегодня Индекс Мосбиржи гособлигаций подрос на 0,6%, а в моменте подъем был еще большим.

Это произошло несмотря на то, что для рынка облигаций обесценивание рубля является негативом, поскольку это повышает вероятность увеличения ключевой ставки Банка России. Оно же повлечет за собой рост доходностей бондов и, соответственно, снижение их цен.

Отскок цен облигаций пока рано называть устойчивой тенденцией. Опять-таки, все ждут пятничного решения Банка России по ключевой ставке. Пока на рынке нет уверенности в том, что регулятор прислушается к прозвучавшему вчера прогнозу главы Сбера Германа Грефа, и не будет ужесточать денежно-кредитную политику.

Нефть сегодня росла большую часть дня, обрадовавшись прогнозам МЭА о резком росте спроса на тяжелые углеводороды в последнем квартале года. Правда, под конец дня нефтебыков разочаровала статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы нефти в этой стране за неделю выросли на 4 млн баррелей при прогнозе их снижения на 1,9 млн. Выше ожиданий рынка оказались и данные по запасам бензина и дизельного топлива. Более того, добыча возросла на 100 тыс. баррелей в сутки до рекордных в этом году 12,9 млн б/с.

Однако нефть в итоге лишь растеряла свой менее, чем процентный рост, уйдя в район $92 за баррель, где мировые торги закрывались вчера.

Столь слабая реакция «черных трейдеров» на сильный негатив говорит о том, что большинство ждет дальнейшего повышения котировок, и даже спекулянты особо не рискуют играть на понижение. Возможно, сбудутся последние прогнозы аналитиков Bank of America, которые не исключают, что в конце года за «бочку» будут давать более $100.

Вне зависимости от сегодняшней динамики «черного золота», его стоимость выше $90 является очень комфортной как для бюджета России, так и для отечественных нефтяных компаний. Однако акции «Роснефти» за основную сессию просели на процент, а «Лукойла» - на 1,5%.

И это при том, что аналитики рекомендуют покупать акции нефтянки, уделяя предпочтение именно этим двум эмитентам. «Роснефть» считается одной из самых сильных и фундаментально недооцененных российских компаний. «Лукойл» же больше других выигрывает от повышения цен на нефть и сокращения добычи, поскольку ему довольно сложно наращивать производство.

«Правильно» отреагировала на рост нефти и падение курса рубля лишь «Газпромнефть», повысившая сегодня свою капитализацию на 0,7% и даже сумевшая в течение дня символически обновить исторический максимум.

За этой акцией стоит внимательно следить. С третьей декады августа она торгуется в боковике, а сегодня ушла к верхней границе канала. Здесь многие спекулянты, руководствуясь правилами технического анализа, открывают короткие позиции в расчете на движение котировок к нижней границе канала.

Но при улучшении общих настроений на рынке или росте нефти бумага выйдет вверх из коридора, что заставит спекулянтов крыть свои позиции с убытком, откупая назад акции, что еще больше усилит рост.

В целом же ситуация по рынку акций складывается тревожной. Сегодняшний день наглядно показал, что вчерашний рост был не более чем техническим отскоком, спровоцированным во многом закрытием шортов. Индекс Мосбиржи вновь находится на линии поддержки восходящего тренда от середины февраля. Закрепление индикатора ниже этого уровня приведет к активизации фиксации заработанной на среднесрочном росте акций прибыли и перетоку капитала в считающиеся безрисковые ОФЗ.

Продолжает поражать своей непредсказуемостью рубль. МЭА сегодня сообщило, что доходы от экспорта российской нефти в августе выросли на $1,8 млрд до $17,1 млрд благодаря повышению мировых цен на нефть. Таким образом, сложились все предпосылки для того, чтобы оправдались гипотезы ряда аналитиков и высокопоставленных представителей монетарных властей о росте поступления валютной выручки в страну. Более того, с августа нефть стала еще дороже.

Но вот притока этих нефтедолларов или нефтеюаней валютный рынок как бы не видит.

Сегодня «россиянин» отдал «американцу» 1,35% свой стоимости. Последняя сделка прошла по котировке 96,225 руб. за доллар.

Некоторые аналитики стали объяснять слабость рубля не столько нежеланием экспортеров продавать много валютной выручки и сильным спросом на валюту со стороны импорта, сколько оттоком капитала.

По-видимому, значительная его часть уходит через страны бывшего СССР. Один из трейдеров рассказал «Эксперту», что в Армении практически без ограничений можно купить наличный доллар по цене лишь на 10-20 копеек выше, чем он торгуется на Московской бирже. Между тем эта страна, что очевидно, не является нефтяным экспортером, «купающемся» в долларах.

В связи с этим аналитики полагают, что для остановки падения рубля Банк России сконцентрируется не столько на повышении ключевой ставки, сколько на пресечении схем оттока капитала.

На курс рубля действует и неопределенность относительно решения ЦБ по ставке. Судя по характеру торгов, складывается впечатление, что фондовые трейдеры ждут серьезного повышения ставки, а валютные – оставления ее без изменений. Но это же, конечно, не совсем так.