Ким Чен Ын выразил уверенность в успешном для Москвы исходе спецоперации

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что российские военные продемонстрирует свои достоинства в ходе специальной военной операции.

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«Глубоко убежден, что геройская российская армия и народ блестяще унаследуют традицию Победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства и честь на фронтах СВО, в построении сильного государства», — заявил Ким Чен Ын во время обеда в рамках визита на высшем уровне в РФ.

Северокорейский лидер выразил уверенность в том, что «российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание большого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистскую иллюзию».

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Как отметил президент РФ Владимир Путин, визит лидера КНДР в Россию проходит «в дружеской и доброжелательной атмосфере». Глава государства обратил внимание на обширную повестку и программу визита — по словам президента, она предполагает посещение не только космодрома «Восточный», но и других высокотехнологичных кластеров, промышленных предприятий и инновационных центров на Дальнем Востоке.

По словам Путина, Россия и КНДР действуют во имя мира и стабильности в регионе. «Мы и сегодня стремимся крепить узы товарищества и добрососедства, действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе», — подчеркнул российский лидер.