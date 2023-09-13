Компьютер для управления транспортом и оборудованием разработали в Москве

Столичная компания «АТБ Электроника» разработала одноплатный компьютер на базе четырехъядерного процессора. Модуль предназначен для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Разработка может быть встроена в различные устройства промышленной автоматики, например в IP-телефоны, грузовые автомобили и магнитно-резонансные томографы, пояснил руководитель департамента. Преимущество процессорных модулей состоит в их взаимозаменяемости, благодаря чему можно увеличить вычислительную мощность системы без внесения изменений в ее конструкцию.

Как рассказал основатель компании Роман Дементьев, переход на российские устройства станет для пользователей безболезненным, поскольку архитектура подобных модулей стандартизирована. Это особенно актуально в ситуации ухода с рынка иностранных аналогов, добавил он.

Компания уже подала документы для внесения изделия в единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Процедуру сертификации планируют завершить до конца 2023 года. Первую партию на 500 устройств уже изготовили и отгружают. Модели успешно применяют в пилотных проектах в сферах медицины, энергетики, в автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУ ТП) и на транспорте по всей стране.

Всего в столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены более 720 тысяч человек. На них выпускают одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.