Лидер КНДР заверил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что КНДР поддерживает все решения России.

Он отметил, что РФ поднялась для защиты суверенитета и защиты безопасности. «Сейчас мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, решения правительства России. Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма», — цитирует северокорейского лидера «Интерфакс».

Ким Чен Ын подчеркнул, что дружба двух государств имеет глубокие корни, напомнив, что СССР сыграл большую роль в становлении независимости Северной Кореи. «И сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с РФ», — заявил он, выразив уверенность в том, что сегодняшняя встреча выведет отношения России и КНДР на новый уровень.

«У нас очень много вопросов, включая политику, экономику и культуру», — сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР выразил благодарность президенту РФ за приглашение и возможность посетить космодром Восточный, который он назвал «сердцем космической державы».

В настоящий момент разговор Владимира Путина и Ким Чен Ына продолжается в формате тет-а-тет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова; переговоры в расширенном составе завершились. Лидеры не планируют подписывать какие-либо документы, в том числе совместную декларацию, уточнил представитель Кремля. Он пояснил, что комплекс отношений Москвы и Пхентяна подразумевает взаимодействие в чувствительных сферах, в том числе в военной. Сотрудничество России и КНДР идет на благо народов стран, а не против кого-то, подчеркнул Песков.

Нынешняя встреча Путина и Ким Чен Ына — вторая. Первая состоялась в 2019 году во Владивостоке.