МЭА выпустило неожиданный прогноз нефтяного рынка

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало сегодня традиционный месячный отчет, в котором консервативно сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире на уровне 2,2 млн б/с в 2023 году и на 1 млн б/с в 2024 году.

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Но при этом ожидается резкий скачок спроса на нефть в последнем квартале текущего года. По оценкам агентства, в I и II кварталах спрос вырос на 240–250 тыс. баррелей в сутки, в III квартале - на 300 тыс. б/с, а в последние три месяца года ожидается рост на 610 тыс. б/с.

МЭА считает, что экономика Китая, которая активно восстанавливается после коронавирусных ограничений, обеспечит в этом году 75% спроса.

Агентство отмечает, что в III квартале на рынке нефти возник дефицит, который в августе достиг самого высокого уровня с 2021 года – 1,7 млн б/с. В последнем квартале года дефицит обещает увеличиться.

Агентство подтвердило и тот факт, что российским нефтяным компаниям более выгоден рост цен на нефть при снижении объема поставок, чем наоборот.

Так, по данным МЭА, «доходы от экспорта российской нефти выросли на $1,8 млрд до $17,1 млрд в августе, поскольку более высокие цены более чем компенсировали снижение поставок».

Объем экспорта российской нефти в августе сократился на 150 тыс. б/с до 7,2 млн б/с, что на 570 тыс. б/с ниже, чем год назад. При этом поставки в Китай и Индию упали до 3,9 млн б/с с 4,7 млн б/с в апреле и мае.

МЭА занимает традиционно осторожную, если не сказать тенденциозную, позицию в прогнозах котировок цен на нефть и газ, представляя интересы стран-потребителей. Тем неожиданее воспринимается указание ею на все перечисленные выше факторы.

На отчете агентства котировки нефти продолжили плавный рост. К обеду среды они поднялись на 0,6% относительно уровня вчерашнего закрытия торгов до $92,6 за баррель.

Аналитики считают, что техническим сопротивлением для роста нефти является район $94-95, где спекулянты будут продавать нефтяные контракты, фиксируя заработанную прибыль, и ждать дальнейших новостей.

Где остановится цена?

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) также заявила, что придерживается своих прогнозов относительно уверенного роста мирового спроса на нефть в 2023 и 2024 годах. Дела в ведущих экономиках идут лучше, чем ожидалось, несмотря на такие препятствия, как высокие процентные ставки и повышенная инфляция в крупных мировых экономиках, в первую очередь, в США и Китае.

При этом министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до 84,46 долл. за баррель – с 82,62 долл. согласно предыдущему прогнозу. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения –до 88,22 долл. с ожидавшихся ранее 86,48 долл. за баррель.

На этом фоне котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent до выхода отчета МЭА, к 8:07 мск торговалась на уровне 92,28 за баррель, что на 0,24% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали к этому времени на 0,29%, до 89,10 долл. за баррель.

Цены на нефть Brent уверенно растут и вышли выше 92 долл./барр. впервые с ноября 2022 года, отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. В отрасли ждут сокращения запасов в четвертом квартале 2023 года, низкие запасы соответственно обусловят и более высокие цены на сырье в 2024 году. Сегодня в фокусе отчет МЭА, отмечает она.

Запасы могут умеренно вырасти, учитывая окончание автомобильного сезона, но вряд ли именно это существенно скажется на динамике цен на нефть. Более важной будет статистика по инфляции, так как она влияет на политику ФРС. При благоприятном сантименте цены на нефть Brent могут развить движение к 95 долл./барр., считает Екатерина Крылова.

Опустившись до 70 долл. за баррель в марте текущего года и проторговав ниже 80 долл. всю весну, нефть марки Brent c июня 2023 растет четвертый месяц подряд, достигнув ноябрьских цен прошлого года, отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По его мнению, в факторе роста «чёрного золота» консолидировано поучаствовали все страны ОПЕК и присоединившиеся к ним страны, не входящие в картель, в том числе и Россия. Сокращение добычи увеличило спрос, и рыночный механизм сработал по классической схеме.

Эксперт уверен, что фундаментальные факторы уже учтены в сегодняшних ценах, а вот с точки зрения технического анализа европейская нефть подбирается к мощному сопротивлению 100 долл. за бочку и преодолеть его в этом году не удастся, несмотря на сокращения мировых запасов в сутки на 0, 2 млн баррелей в четвертом квартале. В среднесрочной перспективе Николай Переславский ожидает в ценах на нефть боковой тенденции в диапазоне 85-95 долл. с переходом к снижению в более долгосрочном диапазоне.

В самом деле, указывает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», сокращение поставок со стороны мэйджоров ОПЕК+ успешно работает, поддерживая комфортные для производителей цены. Но, по мнению аналитика, текущие уровни 92-93 долл. за баррель Brent уже соответствуют среднесрочному прогнозу, так что потенциал для дальнейшего роста ограничен.