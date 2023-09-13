Показатели «обработки» взлетят еще выше промышленности в целом

Очень существенно, с 0,2% до 3,6% улучшило ожидания по росту промпроизводства в 2023 году Минэкономразвития — сообщил накануне журналистам представитель министерства. Поделился он и видением на следующие 3 года.

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Рост промышленности в прогнозе министерства выглядит так: в 2023 году — на 3,6%, в 2024 году — на 2,6%, в 2025 и 2026 годах — на 2,2% и 2,3% соответственно.

При этом обрабатывающая промышленность вырастет еще сильнее.

В текущем году Минэкономразвития прогнозирует рост «обработки» на 7,2%. И это, конечно, очень хороший показатель, причем базирующийся на уже вполне понятной динамике полугодия с лишним.

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На 3,9% прогнозирует министерство рост в обрабатывающей промышленности в 2024 году, а в 2025-2026 годах — на 2,5% и 2,6%.

В 2022 году, согласно последним данным Росстата, промышленное производство выросло на 0,6%.

Представитель МЭР отметил, что разработанные министерством основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов рассмотрела и в целом поддержала бюджетная комиссия правительства.

«Давить положительный процесс денежной политикой было бы ошибкой»

Как отмечает в комментарии «Эксперту» ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, на текущий момент для российской промышленности сложились наиболее благоприятные условия за многие годы, если не за десятилетия. Поэтому будет весьма непонятно, если этот период не смогут использовать для качественного развития.

Моментов, которые следует трактовать в позитивном ключе, несколько, указывает эксперт: уход европейских конкурентов с российского рынка, весьма слабый рубль, проблемы с логистикой импорта (что повышает стоимость импортных товаров), а также высокий спрос государства на продукцию оборонно промышленного комплекса.

В ЦБ РФ, напоминает эксперт, заговорили том, что спрос превышает возможности выпуска. Что в классике экономики является признаком перегрева.

«Однако мы живём во времена динамичной экономики. Поэтому давить положительный процесс чрезмерно жесткой денежной политикой было бы ошибкой. У промышленности есть пространство и условия для расширения, а значит ей лучше не мешать, а воспользоваться моментом, дабы снизить свою зависимость от импорта не только в продовольствии, но и в прочих товарах», — говорит Андрей Кочетков.

СВО, новые региона, Китай, частные инвестиции

Ранее представленный Минэкономразвития прогноз по росту промышленного производства в 2023 году на 0,2% свидетельствовал только о прекращении падения производства, констатирует заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета профессор Иван Петров. Пересмотр прогноза в сторону более значительного роста производства, особенно по обрабатывающему производству, свидетельствует об эффективности ранее принятых правительством мер поддержки, говорит эксперт.

При этом, в значительной части рост производства связан с ростом спроса, обусловленным материально-техническим обеспечением СВО, а также конкурентными преимуществами экспортируемых товаров в связи с низким курсом рубля.

Прогноз Минэкономразвития на 2024 – 2026 года на фоне стагнации европейских экономик достаточно оптимистичен, но на него может негативно повлиять прогнозируемый рост ключевой ставки Центробанка, а также существенный дефицит квалифицированных кадров, отмечает Иван Петров. В то же время в связи с развертыванием целого ряда инвестиционных проектов с участием Китая, в том числе в порядке переформатирования программ развития российских предприятий, ранее ориентированных на западные технологии и рынки, есть высокая вероятность ускоренного развития промышленного производства, но после 2024 года.

Также, добавляет эксперт, положительную динамику роста производства могут поддержать проекты восстановления промышленности в новых регионах. Позитивной особенностью текущего момента является рост частных инвестиций, в том числе по проектам, ранее поддержанным за счет бюджета РФ.

У нас есть новая стратегия

И как обращает внимание политолог, руководитель группы «Влияние» Никита Донцов, 12 сентября была принята обновленная Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности России до 2030 и 2035 годов, предполагающая синхронизацию с национальными проектами и другими государственными программами и выделяющая приоритетные задачи. Среди них рост обрабатывающей промышленности в ВВП до 15,45% к 2035 году и увеличение числа предприятий отрасли, применяющих инновационные технологии до 45% с сегодняшних 28%.

Представляя ее в августе на заседании кабмина, вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров указал на то, что один из базовых индикаторов стратегии — ежегодное увеличение объемов производства до 2035 года в среднем на 4%.

Как подчеркнул тогда министр, чтобы гарантированно выйти на эти темпы необходимо преодолеть структурные ограничения роста и именно на этом сфокусированы приоритеты стратегии. Одним из приоритетов он назвал запуск нового инвестиционного цикла с удвоением 2030 году, относительно уровня 2019 года, годового объема инвестиций в обрабатывающую промышленность.

