Минобороны РФ рассказало об украинской атаке на судоремонтный завод в Севастополе

ВСУ с помощью крылатых ракет атаковали судоремонтный завод им. С. Орджоникидзе в Севастополе.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем», — указывается в сообщении ведомства.

Уточняется, что средствами ПВО сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера.

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — проинформировали в министерстве.