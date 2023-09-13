Минобороны РФ рассказало об успехах российских военных на шести направлениях

На Донецком направлении отражены восемь атак ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Первомайского и Красногоровки (ДНР); потери противника составили до 140 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

На Южно-Донецком направлении отбиты две атаки, украинская сторона потеряла до 235 человек убитыми и ранеными, рассказали в ведомстве. На Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ в районе населенного пункта Вербовое (Запорожская область); нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районе населенного пункта Работино. За сутки на этом направлении уничтожено свыше 205 боевиков, указывается в сообщении министерства.

На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника восточнее населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР); потери ВСУ составили до 65, сообщили также в Минобороны.

Отмечается, что на Купянском направлении уничтожено около 85 украинских боевиков, на Херсонском — свыше 80.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лукашево Запорожской области и СТ-68 в районе населенного пункта Крутояровка Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 129 районах», — говорится также в сводке.