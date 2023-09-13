Московский нефтеперерабатывающий завод повысит контроль качества воздуха

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) начал обновлять автоматизированную систему мониторинга воздуха (АСМВ), которая стала одной из первых в стране на подобных предприятиях еще в 2015 году. После модернизации системы мониторинга вырастет точность отбора проб и проведения анализов, будет увеличен ресурс работы оборудования, и обеспечена надежность передачи информации надзорным органам.

Как сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, система мониторинга была разработана совместно с правительством Москвы. Она была интегрована в общегородскую сеть контроля качества воздуха, которая считается одной из лучших в мире.

Цифровые датчики, смонтированные в дымовых трубах предприятия, непрерывно исследуют состав воздуха, пояснил он. Система контролирует содержание оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, смеси углеводородов, метана. Данные поступают в единый городской фонд данных экологического мониторинга ГПБУ «Мосэкомониторинг», департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы и в Росприроднадзор.

Как считает руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков, такая система экомониторинга является важным примером экологической открытости предприятия и ответственного отношения к охране окружающей среды. Опыт внедрения такой системы на Московском НПЗ лег в основу единых федеральных требований к проектированию и оснащению подобными установками других подобных объектов.

По словам сказал генерального директора Московского НПЗ Виталия Зубера, количество выбросов в окружающую среду с 2011 года сократилось на 75%.

Завод выпускает свыше 30 наименований продукции, среди которой бензин и дизельное топливо Евро-5, авиационный керосин для самолетов, сжиженный газ, судовое топливо и битум для дорожных работ. На предприятии трудятся около 2,3 тыс. человек. Завод завершает модернизацию, благодаря которой станет самым чистым и современным НПЗ в Европе.