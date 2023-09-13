На космодроме Восточный начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

Президент РФ Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Об этом сообщает «Интерфакс». Переговоры займут, предположительно, несколько часов.

Отмечается, что Путин пришел к месту встречи на несколько минут раньше, вместе с ним лидера КНДР ожидал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Во встрече примут участие вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер — министр промышленности РФ Денис Мантуров, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и министр транспорта Виталий Савельев, передает агентство.

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Как сообщает пресс-служба «Роскосмоса», лидеры двух стран осмотрели объекты нового космодрома — сборочный цех ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара», стартовый комплекс «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для «Ангары».

Накануне Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ВЭФ, проинформировал о своих планах посетить Восточный. «У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете», — сказал глава государства, не раскрыв деталей.

Северокорейский лидер прибыл в Приморский край 12 сентября. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын считает свой первый за четыре года визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между КНДР и РФ. «Это ясное проявление позиции нашей партии и правительства, которые уделяют большое внимание стратегической важности корейско-российских отношений», — приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына. Агентство сообщает, что цель визита лидера КНДР в Россию заключается в том, чтобы «поднять дружественные отношения на новую высоту».

В прошлый Владимир Путин посещал Восточный в апреле 2022 года, вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В 2021 году Путин осмотрел космодром, проверив, как идет строительство его второй очереди.

Восточный — первый российский гражданский космодром. Он находится в Амурской области, вблизи города Циолковского. Указ президента о создании космодрома был подписан в 2007 году, строительство стартовало в 2012-м, а 28 апреля 2016 года с Восточного запустили ракету-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на околоземную орбиту научно-образовательные спутники «Ломоносов» и «Аист-2Д», а также студенческий наноспутник SamSat-218. В общей сложности с космодрома было выполнено 13 пусков.