На нефтяном рынке складывается ситуация 2007 года

Вчера ноябрьский фьючерс на североморскую смесь Brent, со второй попытки выйдя из диапазона, в котором колебался несколько дней, впервые в этом году превысил $92 и достиг $92,4 за баррель. Это его максимум с 17 ноября.

Западно-техасская WTI вышла на максимум с 14 ноября – $89,37 за баррель. Вчера она в первый раз с того дня котировалась выше $89.

Всего за 2,5 месяца нефтью пройден огромный путь. На минимуме 28 июня Brent стоила $71,57, а WTI – $67,05.

Их прирост до сегодняшних максимумов составил 29,1% и 33,3% соответственно. И основной причиной как всего этого ралли, так и вчерашнего взлета, было снижение запасов нефти и нарастание ее дефицита.

Во вторник ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет, содержащий новые данные на этот счет, давший очередной толчок росту. В развитых странах запасы нефти уже на 114 млн баррелей ниже их среднего уровня за период с 2015 по 2019 год. Но в ближайшие три месяца они еще и будут падать на 3,3 млн баррелей в сутки (б/c).

По расчетам Bloomberg, это будет самым резким их снижением, по меньшей мере, с 2007 года. Это довольно неприятная аналогия для медведей. В январе того года Brent падала до $50,4, а затем начался рекордный рост: в декабре цена была уже $95,7, а в июле 2008-го – $148,4 за баррель. Более высокой история пока не фиксировала.

Сейчас принято говорить, что текущий рост цен – это целиком заслуга (или, по версии ЕС и США, вина) Саудовской Аравии и России, добровольно сокративших до конца года поставки нефти на 1,3 млн б/c. Их роль, действительно, велика, но есть и другие факторы.

Как бы странно это не звучало, учитывая, что с подъемом ставок обычно связывают падение цен на нефть, в их росте велика заслуга ФРС, ЕЦБ и других западных центробанков. Стоимость ее хранения стала куда выше, чем во времена нулевых ставок. По расчетам Energy Aspects, в прошлом запасы нефти в развитых странах сокращались на 10 млн баррелей в годовом исчислении при повышении ставки на 1 процентный пункт. В США же она выросла больше, чем на пять.

И это не говоря о мировом спросе, 70% роста которого, по оценке Международного энергетического агентства, связано с Китаем. В этом году он, по расчетам ОПЕК, увеличится на 2,25 млн б/c до рекордных 102,06 млн баррелей.

В такой ситуации Саудовская Аравия и Россия влияют на цены уже не столько сокращением поставок, сколько тем, что не дают предложению слишком быстро вырасти вслед за спросом. И по оценке Bloomberg, это ведет к крупнейшему дефициту нефти более чем за десятилетие.

Согласно отчету ОПЕК, 13 ее членов в III квартале добывают в среднем 27,4 млн б/c, что примерно на 1,8 млн б/c меньше, чем необходимо потребителям. Если объем не изменится, то в последние три месяца года разрыв между спросом и предложением увеличится почти вдвое.

Для удовлетворения спроса на нефть в IV квартале ОПЕК необходимо обеспечить поставки в 30,7 млн б/c. Получается колоссальный дефицит – 3,3 млн б/c.

В этой ситуации у Саудовской Аравии и России развязаны руки для маневра. Даже наращивая поставки, они могут добиться не только сохранения, но и роста цен. Не случайно, при объявлении о продлении сокращения поставок нефти на прошлой неделе представители двух стран заявляли, что планируют пересматривать его параметры ежемесячно.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе для роста котировок есть чисто технические препятствия. Нефть подобралась к очередному сопротивлению – при этом оба ее маркерных сорта восьмой день остаются перекупленными.

«Восходящий импульс на данный момент исчерпан, – говорила вчера Bloomberg основатель Vanda Insights Вандана Хари. – Нефти нужны свежие сигналы. Мы можем увидеть модель ожидания на уровне около $90 за Brent».