«Долларовый пылесос» заработал на полную мощность

Несмотря на снижение инфляции в Соединенных Штатах размеры дефицита бюджета, считает известный американский экономист Эд Ярдени, заставит сохранить высокие ставки по гособлигациям, а Министерству финансов США придется привлекать покупателей ценных бумаг Казначейства США для того, чтобы хотя бы как-то компенсировать чрезмерные расходы правительства. По прогнозам экономистов, пишет Business Insider, дефицит правительства США в этом году вплотную приблизится, а может и превысит 2 триллиона долларов. Это значит, что даже в том случае, если инфляция снизится до целевых 2%, запланированных ФРС, ставки по 10-летним облигациям скорее всего останутся на уровне 4,25%-4,50%, считает Эд Ярдени.

В понедельник, 11 сентября, утром ставка по 10-летним гособлигациям составляла 4,286%, чуть ниже августовского максимума – 4,34%.

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Обычно при росте экономики дефицит госбюджета сокращается, а при проблемах в экономике – растет за счет дополнительной поддержки властями бизнеса и населения.

«В результате соотношение между дефицитом и номинальным ВВП обратно коррелируется с уровнем безработицы и темпами роста реального ВВП,- пишет Эд Ярдени.- Поэтому крайне необычно видеть, как сейчас, увеличение этого отношения, когда экономика растет, а безработица близка к рекордно низкой – около 3,5%».

Все больше экономистов соглашается с тем, что ближайшее будущее для американской экономики выглядит не так мрачно, как казалось. Ярдени приводит данные по сбору налогов в 2023 году, которые свидетельствуют об их снижении, и утверждает, что снижение поступлений в казну является одной из причин роста дефицита бюджета. Силу нынешней экономики можно доказать, например, высокими зарплатами и высокими налогами корпораций, а вот налоги физических лиц, т.е. населения Америки упали с рекордных 2,7 трлн долларов в апреле до 2,2 трлн долларов в июле.

В то же самое время повысился рост федеральных расходов, среди которых лидируют чистый процентный доход, социальные расходы и расходы на здравоохранение. Только процентный доход в годовом выражении прибавил в этом году 628 млрд долларов. Как нетрудно догадаться, при росте расходов и снижении поступлений из главного источника доходов американскому Минфину придется финансировать правительство за счет займов и кредитов.

Между тем, ведомство Джанет Йеллен проводит программу количественного ужесточения, означающую в данном случае, что Минфин или продает активы в своем портфеле, включая ценные бумаги правительства, или погашает их без дальнейшего реинвестирования. Это также значит, что Минфин вынужден сейчас все больше полагаться на то, что домохозяйства и институциональных инвесторов увеличат закупки гособлигаций, а для того, чтобы повысить их привлекательность, будут вынуждены повышать процентные ставки по ним, т.е. их доходность.

Повышение ставки может оказаться необходимым еще и потому, что финансовые потоки в ПИФы облигаций и биржевые инвестиционные фонды (ETFS) уменьшаются, пишет Эд Ярдени. По состоянию на конец июля, они составили 189 млрд долларов. На рынке фондов денежного рынка ситуация лучше, там потоки за неделю сейчас превысили 1 трлн долларов.